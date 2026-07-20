Juicio oral

Caso Maradona: la contadora de Morla reconoció que se encargaba de pagarles a los médicos

Andrea Trimarchi declaró vía Zoom y consignó que Leopoldo Luque y Agustina Cosachov eran los médicos de cabecera. Se trata de la segunda vez que un testigo declara bajo esa modalidad en el segundo debate oral y público por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del célebre futbolista