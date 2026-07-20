Debate futbolero

¿Messi o Maradona? El veredicto de la inteligencia artificial tras el final del Mundial 2026

Ante el posible cierre de la etapa de Lionel Messi en la Selección Argentina tras la final ante España, la tecnología ponderó estadísticas, regularidad y títulos obtenidos por ambos astros. Si bien ubica al rosarino en el primer puesto por su vigencia y récords durante dos décadas, remarca el impacto cultural e hito imborrable de Diego en 1986.