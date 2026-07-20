La derrota de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una sensación que va mucho más allá del resultado deportivo. Además de haber quedado a un paso del bicampeonato del mundo, el partido podría haber marcado el cierre del ciclo de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.
¿Messi o Maradona? El veredicto de la inteligencia artificial tras el final del Mundial 2026
Ante el posible cierre de la etapa de Lionel Messi en la Selección Argentina tras la final ante España, la tecnología ponderó estadísticas, regularidad y títulos obtenidos por ambos astros. Si bien ubica al rosarino en el primer puesto por su vigencia y récords durante dos décadas, remarca el impacto cultural e hito imborrable de Diego en 1986.
El capitán argentino tiene hoy 39 años y, aunque nunca confirmó oficialmente su retiro internacional, el próximo Mundial se disputará en 2030, cuando tendría 43 años, una edad que hace muy difícil imaginarlo nuevamente como protagonista de una Copa del Mundo.
Si finalmente fue su último partido mundialista, se cierra una etapa que comenzó hace dos décadas y que terminó convirtiendo a Messi en el futbolista más importante de la historia reciente del fútbol argentino.
Pero con ese posible cierre volvió a aparecer una discusión que parece no agotarse nunca: ¿fue mejor Lionel Messi o Diego Armando Maradona?
Para intentar responder esa pregunta, ChatGPT realizó un análisis tomando como referencia datos objetivos, logros deportivos, contexto histórico, rendimiento individual e impacto en la Selección Argentina.
Qué analizó la inteligencia artificial
El análisis no se basó únicamente en la cantidad de títulos. También tuvo en cuenta:
- los campeonatos obtenidos con la Selección;
- el rendimiento individual durante toda la carrera;
- las estadísticas de goles y asistencias;
- la continuidad durante más de veinte años;
- el nivel mostrado en clubes y Selección;
- la influencia en los equipos;
- el contexto futbolístico de cada época;
- los premios individuales y el reconocimiento internacional.
Cada uno de esos factores fue ponderado para construir una conclusión integral y no solamente emocional.
La conclusión: Lionel Messi ocupa el primer lugar
Luego de analizar todos esos aspectos, la inteligencia artificial concluye que Lionel Messi es el mejor futbolista de la historia por encima de Diego Armando Maradona.
La principal razón es que logró combinar una carrera extraordinaria durante más de veinte años con una cantidad de logros colectivos e individuales sin precedentes.
Messi conquistó prácticamente todo lo que un futbolista puede aspirar a ganar: un Mundial, dos Copas América, una Finalissima, múltiples Champions League, ligas nacionales, Balones de Oro y récords de goles y asistencias que difícilmente puedan ser igualados.
A diferencia de otros grandes futbolistas, sostuvo un nivel de excelencia durante más de dos décadas, adaptándose a distintos entrenadores, generaciones y estilos de juego.
Además, consiguió revertir una de las pocas críticas que recibía durante buena parte de su carrera: la ausencia de títulos con la Selección. Entre 2021 y 2022 levantó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, completando un recorrido prácticamente perfecto.
El lugar irrepetible de Maradona
Eso no significa minimizar lo que hizo Diego Armando Maradona.
Para la inteligencia artificial, Maradona continúa siendo el futbolista con el mayor impacto emocional, cultural y simbólico de la historia argentina.
Su Mundial de México 1986 permanece como una de las actuaciones individuales más dominantes que haya entregado un jugador en una Copa del Mundo.
A eso se suma lo realizado en Napoli, donde transformó para siempre la historia del club italiano, y una personalidad que trascendió ampliamente el deporte para convertirse en un fenómeno social.
En términos de liderazgo, capacidad para asumir responsabilidades y peso en momentos decisivos, Diego sigue ocupando un lugar único.
Dos épocas imposibles de medir exactamente
El análisis también reconoce que comparar futbolistas de distintas generaciones siempre tiene un margen inevitable de subjetividad.
Maradona jugó en una época con reglas diferentes, canchas en peores condiciones y un nivel de protección arbitral muy inferior al actual. Messi, en cambio, desarrolló toda su carrera en un fútbol mucho más veloz, físico y profesionalizado.
Cada uno dominó el contexto que le tocó vivir.
Por eso, cualquier comparación absoluta siempre tendrá un componente emocional que ningún dato puede eliminar.
El veredicto
Si el criterio es exclusivamente el rendimiento futbolístico integral, la continuidad, los títulos, las estadísticas y la excelencia sostenida durante toda una carrera, la inteligencia artificial ubica a Lionel Messi como el mejor futbolista argentino de todos los tiempos y, para muchos análisis, también como el mejor de la historia del fútbol.
Maradona queda inmediatamente detrás, con un legado imposible de igualar desde lo simbólico y emocional.
Quizá la verdadera conclusión sea que Argentina tuvo el privilegio de ver nacer a los dos jugadores que marcaron para siempre la historia del fútbol mundial.
Y mientras el posible adiós de Messi empieza a convertirse en una realidad tras el Mundial 2026, también comienza el tiempo en que su legado dejará de medirse por los partidos que le quedan y pasará a medirse por todo lo que ya dejó.