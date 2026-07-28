Tribunales de Santa Fe

Deberá resarcir a una reconocida perfumería rosarina tras estafarla con 20 compras online

La empresa perjudicada radicó la denuncia al MPA luego de que los titulares de las tarjetas de crédito utilizadas desconocieron las compras realizadas a través de la plataforma web. “El condenado asumió la obligación de reparar económicamente el daño causado”, dijo el fiscal Agustín Nigro.