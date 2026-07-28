Santa Fe

El niño que escapó de las llamas permanece estable y recuerda con precisión la tragedia de barrio Schneider

El director del Hospital de Niños confirmó que el paciente de 11 años se encuentra lúcido, sin compromiso respiratorio y con lesiones superficiales. Aunque su evolución es positiva, continuará internado mientras un equipo interdisciplinario acompaña su recuperación física y emocional.