Mientras la investigación judicial intenta establecer cómo se originó el incendio que el lunes provocó la muerte de un niño de 4 años en barrio Schneider, el único sobreviviente del siniestro continúa evolucionando favorablemente en el Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia".
El niño que escapó de las llamas permanece estable y recuerda con precisión la tragedia de barrio Schneider
El director del Hospital de Niños confirmó que el paciente de 11 años se encuentra lúcido, sin compromiso respiratorio y con lesiones superficiales. Aunque su evolución es positiva, continuará internado mientras un equipo interdisciplinario acompaña su recuperación física y emocional.
Así lo confirmó este martes el director del establecimiento, Pablo Ledesma, quien brindó detalles sobre el estado clínico del paciente de 11 años y explicó las medidas adoptadas por el equipo médico desde su ingreso al centro asistencial.
Un reflejo que le salvó la vida
Según relató el profesional, el niño llegó al hospital trasladado por una unidad del servicio de emergencias 107, consciente, orientado y en condiciones de describir lo ocurrido. De acuerdo con el propio testimonio del menor, todo sucedió en cuestión de segundos.
Mientras dormía, se despertó y encontró su habitación completamente envuelta en llamas. Sin tiempo para reaccionar de otra manera, salió corriendo impulsado por un acto reflejo, mientras vecinos del lugar ya intentaban controlar el incendio y auxiliar a quienes se encontraban dentro de la vivienda. Ese escape desesperado terminó salvándole la vida.
Sin lesiones graves
Ledesma explicó que, pese a la magnitud del incendio, el paciente no presentaba lesiones físicas de consideración al momento de ingresar al hospital. Los médicos únicamente detectaron pequeñas quemaduras superficiales en las fosas nasales, algunos cabellos chamuscados y leves lesiones en el cuero cabelludo.
Sin embargo, en este tipo de episodios la principal preocupación médica suele centrarse en una eventual lesión de la vía aérea producto de la inhalación de humo. Por ese motivo, el niño fue sometido a distintos controles para descartar compromiso respiratorio.
"Afortunadamente la vía aérea está indemne", precisó el director del hospital, quien señaló que esa evolución favorable pudo confirmarse durante las primeras horas de internación.
Inicialmente recibió oxígeno como medida preventiva, aunque nunca requirió asistencia respiratoria ni otro tipo de soporte intensivo. Actualmente permanece sin oxígeno, consciente y clínicamente estable.
Internación por precaución
Aunque la evolución es satisfactoria, los profesionales resolvieron mantener al paciente internado en la Sala de Cuidados Especiales. La decisión responde exclusivamente a criterios preventivos.
El equipo médico considera necesario continuar con el monitoreo clínico para controlar cualquier eventual complicación derivada de la exposición al incendio antes de otorgar el alta hospitalaria. Por el momento no existe una fecha prevista para su egreso.
El director del hospital explicó además que, debido a las características del episodio y al profundo impacto emocional sufrido por el menor, intervienen distintas áreas especializadas.
Desde su ingreso fue asistido por profesionales de Salud Mental y por el Servicio Social del hospital, que trabajan en forma conjunta con organismos provinciales.
La Secretaría de la Niñez también tomó intervención a partir de las circunstancias familiares que rodean el caso.
Según indicó Ledesma, al momento del incendio los dos hermanos se encontraban solos dentro de la vivienda, mientras la madre estaba en otro sector de la ciudad.
No obstante, aclaró que el hospital no recibió hasta el momento ninguna resolución oficial respecto de eventuales medidas de protección o cambios en la guarda del niño. Actualmente permanece acompañado por su abuela y un tío durante la internación.
Sabe que su hermano murió
Uno de los aspectos más delicados confirmados por el director del hospital es que el niño ya conoce el desenlace de la tragedia.
El tema fue abordado durante la primera entrevista realizada por el equipo de Salud Mental, donde el paciente manifestó estar al tanto del fallecimiento de su hermano menor.
Los profesionales continúan brindándole contención psicológica mientras evoluciona favorablemente desde el punto de vista clínico.
El alta dependerá de varios factores
Ledesma explicó que la decisión de otorgar el alta no dependerá únicamente de la recuperación física.
Además de la evaluación médica, participarán en la resolución los equipos de Servicio Social y Salud Mental, que analizarán junto con los organismos competentes cuál será el entorno más adecuado para el niño una vez que abandone el hospital.
Será recién entonces cuando se definirá con quién continuará su recuperación fuera del ámbito hospitalario.
Mientras tanto, la investigación judicial sigue adelante para establecer las causas del incendio que terminó con una de las tragedias más dolorosas registradas este año en la ciudad de Santa Fe.