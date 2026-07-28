Justicia Federal

Condenan a otra integrante del clan Juárez por la venta de drogas en Villa Hipódromo

La mujer recibió una pena única de tres años de prisión luego de admitir, en un juicio abreviado, su participación secundaria en una organización familiar dedicada al narcomenudeo. La causa se desprendió de una investigación iniciada en 2020 y ya había derivado en las condenas de su madre y de un hermano.