La investigación sobre un grupo familiar señalado desde hace años por la venta de estupefacientes en el barrio Villa Hipódromo, en la ciudad de Santa Fe, sumó este lunes un nuevo capítulo judicial.
Condenan a otra integrante del clan Juárez por la venta de drogas en Villa Hipódromo
La mujer recibió una pena única de tres años de prisión luego de admitir, en un juicio abreviado, su participación secundaria en una organización familiar dedicada al narcomenudeo. La causa se desprendió de una investigación iniciada en 2020 y ya había derivado en las condenas de su madre y de un hermano.
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Micaela Juárez, de 27 años, como partícipe secundaria del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y unificó esa pena con una condena anterior, fijando una sanción única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
La sentencia fue dictada por el juez Luciano Lauría en el marco de un juicio abreviado impulsado por la fiscal federal coadyuvante Jimena Caula. La imputada contó con la asistencia de la defensora pública coadyuvante Rebeca Mazzón.
Una causa derivada
El expediente es un desprendimiento de una investigación iniciada el 21 de julio de 2020 a partir de una presentación realizada por el Ministerio Público de la Acusación, cuando todavía no intervenía en microtráfico.
La información daba cuenta de que una familia de apellido Juárez comercializaba estupefacientes desde una vivienda ubicada sobre calle Pedro de Vega al 4300, al este de avenida Blas Parera, en barrio Villa Hipódromo.
Las tareas de inteligencia desarrolladas por la Brigada Operativa Antinarcóticos I permitieron corroborar movimientos compatibles con la venta de drogas e identificar como presuntos responsables a Gabriela Noemí Juárez, su hijo —que al momento de los hechos era menor de edad— y Micaela Juárez.
La investigación culminó el 25 de febrero de 2021 con un allanamiento en el inmueble señalado, donde fueron secuestrados 36 gramos de marihuana, 24 tubos Eppendorf con vestigios de cocaína y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.
El resto del clan
Tras ese procedimiento fueron procesados Gabriela Juárez y su hijo, mientras que se ordenó la captura de Micaela Juárez, quien no se encontraba en la vivienda al momento del operativo.
La causa ya había tenido una primera resolución el 28 de septiembre de 2023, cuando el juez José María Escobar Cello condenó a Gabriela Juárez a siete años de prisión, con declaración de reincidencia, como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
En esa misma sentencia se declaró responsable al hijo de la mujer como partícipe secundario, aunque fue eximido de pena por haber sido menor de edad al momento de los hechos.
Micaela Juárez permaneció prófuga hasta el 1 de octubre de 2025, cuando fue detenida por personal de la División Unidad Operativa Federal Santa Fe en el domicilio donde actualmente cumple arresto domiciliario.
Participación secundaria
Luego de su procesamiento y de que la Fiscalía requiriera la elevación de la causa a juicio, el debate oral había sido fijado para el 22 de julio de este año. Sin embargo, las partes acordaron abreviar el proceso.
Al fundamentar la sentencia, el juez Lauría señaló que durante la investigación quedó acreditado que la imputada conocía, avalaba y participaba de la actividad ilícita desarrollada por su madre y su hermano.
No obstante, consideró probado que su intervención no tuvo un carácter esencial ni indispensable para concretar la maniobra, por lo que correspondía atribuirle una participación secundaria.
Por ese motivo se le impuso una pena de dos años de prisión y una multa de 22,5 unidades fijas. Sin embargo, debido a que registraba una condena previa dictada por el mismo Tribunal el 27 de mayo de 2019, también como partícipe secundaria de tenencia con fines de comercialización, el magistrado unificó ambas sanciones y fijó una pena única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.