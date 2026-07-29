Investigación patrimonial

Las imágenes inéditas de la quinta del "Sabalero" que terminaron en una condena por lavado narco

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Marcelo Raúl Ferreyra y a su pareja por introducir en el circuito legal dinero proveniente del narcotráfico. La sentencia también dispuso el decomiso de la quinta de Colastiné Norte, seis vehículos y una embarcación.