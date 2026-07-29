Una pileta con un enorme escudo de Colón y la figura de un sábalo pintado de rojo y negro sobresalen entre las fotografías incorporadas a la investigación contra Marcelo Raúl Ferreyra, alias "Sabalero".
Las imágenes inéditas de la quinta del "Sabalero" que terminaron en una condena por lavado narco
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Marcelo Raúl Ferreyra y a su pareja por introducir en el circuito legal dinero proveniente del narcotráfico. La sentencia también dispuso el decomiso de la quinta de Colastiné Norte, seis vehículos y una embarcación.
Esas imágenes inéditas, junto con otros elementos de prueba, fueron valoradas por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe en la causa que este martes concluyó con una condena por lavado de activos y el decomiso de la quinta de Colastiné Norte, seis vehículos y una embarcación.
La sentencia fue dictada por el juez José María Escobar Cello, en el marco de un juicio abreviado acordado entre el fiscal general Martín Suárez Faisal y el defensor público Fernando Sánchez. Además de Ferreyra, también resultó condenada su pareja Ivana Lía Mendoza.
Dinero del narcotráfico
Ferreyra, de 54 años, y Mendoza, de 37, recibieron una pena de tres años de prisión por haber puesto en circulación bienes y dinero provenientes de la comercialización de estupefacientes, conducta que el tribunal consideró plenamente acreditada a partir de la prueba reunida durante la investigación.
Como ambos registraban una condena previa por narcotráfico dictada por ese mismo tribunal en 2019, la nueva pena fue unificada y quedó fijada en cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo para cada uno, además de una multa equivalente al doble del monto de las operaciones investigadas.
Patrimonio sin respaldo
La causa por lavado se inició en 2018 como desprendimiento de la investigación por narcotráfico y reconstruyó una serie de operaciones patrimoniales incompatibles con la situación económica declarada por la pareja.
Durante el período investigado adquirieron y transfirieron seis vehículos, una embarcación Adventure Larsen Marine bautizada "El Sabalito" y una quinta ubicada sobre calle Mepenes al 7600, en Colastiné Norte.
La resolución también señala que Ferreyra no registraba actividad ante la AFIP, mientras que Mendoza figuraba como monotributista categoría A.
Asimismo, quedó acreditado que en la vivienda de Presbítero Pérez al 8100, en barrio Los Troncos —donde se investigó la venta de estupefacientes— funcionaron distintos comercios sin habilitación municipal, considerados durante la pesquisa como pantallas para encubrir la actividad ilícita.
Para el tribunal, la reiteración de compras, ventas y reinversiones realizadas mayoritariamente con dinero en efectivo permitió reconstruir un circuito destinado a otorgar apariencia de legalidad a activos provenientes del narcotráfico.
Las imágenes de la quinta
Uno de los aspectos más singulares de la investigación surgió del análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos.
En esos dispositivos los investigadores hallaron fotografías y videos que mostraban a la familia Ferreyra-Mendoza utilizando la quinta de Colastiné Norte como propia. Las imágenes revelaban distintos sectores pintados de rojo y negro, escudos del Club Atlético Colón y una pileta decorada con un gran escudo rojinegro y la figura de un sábalo.
Según la sentencia, ese material coincidía con los testimonios de vecinos que identificaban el inmueble como la quinta de "El Sabalero" y constituyó uno de los indicios que permitieron concluir que Ferreyra ejercía el dominio de la propiedad, pese a que formalmente figuraba inscripta a nombre de un tercero.
También aparecieron fotografías de la vivienda de barrio Los Troncos, donde había funcionado el punto de venta de drogas investigado en la causa precedente. Al igual que en la quinta, allí podían observarse escudos de Colón y pintadas con los colores rojinegros, una coincidencia que atraviesa buena parte del material fotográfico incorporado al expediente.
Las pericias digitales también vincularon a los condenados con la lancha "El Sabalito", registrada a nombre de otra persona, mediante fotografías, documentación de compra y otros archivos encontrados en los dispositivos electrónicos.
Decomiso
Además de la condena, el Tribunal Oral Federal dispuso el decomiso de la quinta de Colastiné Norte, los seis vehículos identificados durante la investigación y la embarcación Adventure Larsen Marine con motor Yamaha 40, al considerar acreditado que constituían producto o instrumento de las maniobras de lavado de activos.
La resolución también ordenó dar intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) para valuar los activos involucrados y determinar el monto total de las operaciones objeto de lavado.