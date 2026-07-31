El mapa de la motosierra

Se achicó en 7.148 puestos la planta estatal nacional durante el primer semestre de 2026

Según el INDEC, el recorte se concentró en organismos descentralizados. Durante el último mes, ANSES y Vialidad Nacional encabezaron el achique en los organismos; Capital Humano entre los ministerios y medios públicos en las empresas nacionales.