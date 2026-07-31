La reducción del empleo estatal en Argentina continuó durante el primer semestre de 2026: ANSES, Vialidad y la Operadora Ferroviaria concentraron los mayores recortes nominales, mientras Capital Humano encabezó la poda ministerial.
Se achicó en 7.148 puestos la planta estatal nacional durante el primer semestre de 2026
Según el INDEC, el recorte se concentró en organismos descentralizados. Durante el último mes, ANSES y Vialidad Nacional encabezaron el achique en los organismos; Capital Humano entre los ministerios y medios públicos en las empresas nacionales.
La serie revisada incorporada por el INDEC en el informe de junio publicado este viernes mostró que la dotación total de la administración pública nacional, las empresas y las sociedades estatales pasó de 278.844 personas en enero a 271.696 al terminar el semestre. Son 7.148 puestos menos, una contracción de 2,6% en el semestre y de 6% frente a junio de 2025.
El ajuste en la gestión de Javier Milei no se distribuyó de manera uniforme. La administración pública nacional explicó 5.491 bajas, al pasar de 189.693 a 184.202 trabajadores, mientras que las empresas y sociedades redujeron su planta en 1.657 puestos, desde 89.151 hasta 87.494.
Datos de junio
En junio, la dotación total cayó otro 0,6% respecto de mayo. La administración pública nacional retrocedió 0,7% y las empresas estatales, 0,4%. El segmento centralizado encabezó la reducción con 1,5%, mientras la administración desconcentrada fue la única estructura que creció, con 0,4%.
Capital Humano tuvo la mayor caída mensual entre los ministerios, con 4,7%, seguido por Desregulación, con 3,6%; Justicia, con 1,5%; y Economía, con 1,2%. Entre los organismos sobresalieron la CNRT, con -7%; la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, con -2,5%; y ANSES, con -2,1%.
En las empresas, las variaciones más fuertes fueron las de Contenidos Públicos, que redujo su dotación 10,4% en un mes; BICE Fideicomisos, 7,8%; y Radio y Televisión Argentina, 6,2%. El Correo bajó 1%, mientras Operadora Ferroviaria disminuyó 0,5%.
El núcleo del recorte
La mayor pérdida absoluta se produjo en la administración descentralizada, donde funcionan organismos como ANSES, Vialidad Nacional, el CONICET, el INTA y la CNEA. Ese segmento pasó de 114.709 empleados en enero a 111.381 en junio: 3.328 puestos menos.
La administración centralizada —Presidencia, Jefatura de Gabinete y ministerios— quedó segunda, con una reducción de 1.802 agentes. Las empresas y sociedades estatales perdieron 1.657 puestos; otros entes, 230; y la administración desconcentrada, 131.
Dentro del gabinete, la cartera de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello registró la disminución nominal más importante. Su dotación bajó de 8.098 personas en enero a 7.547 en junio: 551 puestos menos y una contracción de 6,8%. Economía perdió 407 agentes; Salud, 232; Jefatura de Gabinete, 192; Presidencia, 175; y Justicia, 173.
Medido en términos porcentuales, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que gestiona Federico Sturzenegger redujo 8,9% su planta entre ambos informes, aunque sobre una estructura bastante menor: pasó de 384 a 350 personas. Jefatura de Gabinete retrocedió 7,4% y Justicia, 5,7%.
ANSES y Vialidad, a la cabeza
La lupa sobre los organismos permite identificar dónde estuvo el mayor volumen del ajuste. ANSES pasó de 12.262 trabajadores en enero a 10.997 en junio: perdió 1.265 puestos, una reducción superior al 10%.
Vialidad Nacional bajó de 4.940 a 4.222 agentes. Son 718 puestos menos, equivalentes a una retracción de 14,5%. También se redujeron la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, con 378 puestos menos; la CNEA, con 146; el Servicio Meteorológico Nacional, con 149; el INTA, con 102; y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con 95.
El movimiento no fue generalizado. El CONICET pasó de 25.499 a 25.709 personas y sumó 210 puestos. El Estado Mayor Conjunto también amplió su registro, aunque la comparación debe leerse junto con los cambios de estructura administrativa que el INDEC detalla en sus informes.
Entre los entes de mayor tamaño, PAMI redujo su dotación de 13.447 a 13.205 personas. En la estructura militar civil relevada, la Armada pasó de 6.855 a 6.461 puestos, mientras la Fuerza Aérea aumentó de 5.001 a 5.136.
En el sector empresario, la mayor reducción nominal ocurrió en la Operadora Ferroviaria: pasó de 20.197 personas en enero a 19.626 en junio, con 571 puestos menos. El Correo Oficial perdió 247; Radio y Televisión Argentina, 164; Banco Nación, 129; Aerolíneas Argentinas, 109; y AySA, 103.
También bajaron Fabricaciones Militares, Intercargo, Nación Servicios, Casa de Moneda y BICE Fideicomisos. En sentido contrario, ARSAT sumó 27 puestos y Dioxitek incorporó 21.