Indicadores de confianza

Producción, empleo y demanda: qué esperan los empresarios para el próximo trimestre

Las encuestas del INDEC permanecieron negativo tanto en la industria como en supermercados y mayoristas. Aunque el comercio espera cierta mejora para el tercer trimestre, las empresas prevén estabilidad en el empleo, pocos cambios en la actividad y nuevas subas de precios.