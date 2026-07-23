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Producción, empleo y demanda: qué esperan los empresarios para el próximo trimestre

Las encuestas del INDEC permanecieron negativo tanto en la industria como en supermercados y mayoristas. Aunque el comercio espera cierta mejora para el tercer trimestre, las empresas prevén estabilidad en el empleo, pocos cambios en la actividad y nuevas subas de precios.

El informe del INDEC revela que las expectativas empresariales siguen siendo cautas hacia el tercer trimestre del año. Foto: Archivo / REUTERS / Enrique Marcarian.El informe del INDEC revela que las expectativas empresariales siguen siendo cautas hacia el tercer trimestre del año. Foto: Archivo / REUTERS / Enrique Marcarian.
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La confianza empresarial todavía no encuentra razones suficientes para transitar la actividad económica por el sendero del optimismo.

Así se desprende de los informes de Tendencia de Negocios publicados este miércoles por el INDEC, que mostraron una expectativa cautelosa para el trimestre julio-septiembre de 2026.

En la industria manufacturera, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) quedó en -17,8%; en supermercados y autoservicios mayoristas, en -0,4%. Ambos registros siguen en rojo, aunque expresan realidades diferentes.

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El índice industrial se construye a partir de las expectativas de producción, la evaluación de la cartera de pedidos y el nivel de stocks terminados. El comercial combina la situación actual, la perspectiva para los próximos tres meses y las existencias disponibles.

La industria con cautela

La industria mostró una pequeña recomposición respecto de mayo, cuando el ICE había descendido a -19,6%, pero siguió lejos de una señal expansiva. Casi la mitad de las empresas —49,7%— consideró que su cartera de pedidos estaba “por debajo de lo normal”, frente a apenas 2,7% que la ubicó por encima. El balance fue de -47 puntos.

La debilidad del mercado interno volvió a ocupar el centro de la escena. Ante la consulta sobre el principal límite para aumentar la producción, el 52,1% señaló la “demanda interna insuficiente”. La competencia de productos importados quedó segunda, con 10%, seguida por la incertidumbre económica, con 7%.

A labourer works at the Gottert machinery and tools plant factory in Garin, Argentina, May 20, 2016. REUTERS/Enrique Marcarian garin fabrica de maquinaria y herramientas Gottert economia fabricas industrias impacto tarifas tarifazoEl tercer trimestre de 2026 se anticipa con estabilidad en el empleo y pocos cambios en la actividad económica, según la último encuesta del INDEC. Foto: Archivo / REUTERS / Enrique Marcarian.

Esa lectura se trasladó a las expectativas. Para julio-septiembre, el 68,8% prevé que el volumen producido no cambiará, el 17,1% espera una disminución y sólo el 14,1% proyecta un aumento. Sobre los pedidos de la demanda interna, el 21,6% cree que bajarán y el 14,6% que crecerán.

En las exportaciones aparece un tono algo menos adverso: 16% espera una mejora y 12,4% una caída. Sin embargo, el 18,2% anticipa una reducción de las horas trabajadas, contra apenas 5,6% que prevé incrementarlas.

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El empleo también queda prácticamente paralizado. El 81% de las empresas no espera modificar su dotación durante los próximos tres meses; el 15,1% prevé reducirla y sólo el 3,8% incorporaría personal. Además, 13,1% considera que la situación general de su negocio empeorará, una proporción apenas superior al 11,9% que espera una mejora.

El comercio espera mejorar

En supermercados y autoservicios mayoristas, el ICE quedó mucho más cerca del equilibrio, con -0,4%. La expectativa futura ayudó a compensar una evaluación negativa del presente: sólo el 8,4% calificó como buena la situación comercial de junio, mientras el 28,9% la consideró mala.

Para los próximos tres meses, el 75,9% espera que la situación permanezca igual, el 16,9% que mejore y el 7,2% que empeore. Sin embargo, esa expectativa no se traduce en más pedidos a proveedores: el 85,5% no prevé cambios, el 13,3% anticipa una reducción y apenas el 1,2% proyecta aumentarlos.

A man pushes a cart at the Mercado Central, the city's largest wholesale central market, which receives produce from the entire country, as Argentines face a daily race for deals as inflation soars above 100%, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina September 12, 2023. REUTERS/Matias Baglietto INFLACION PRECIOS BILLETE BILLETES - FRUTAS VERDURAS VERDULERIA - MERCADO CENTRALEl comercio espera estabilidad, con una demanda interna insuficiente para el tercer trimestre. Foto: Archivo / REUTERS / Matias Baglietto.

La explicación vuelve a estar en la demanda. El 61,4% de las empresas comerciales la identificó como el principal freno para aumentar la actividad, un porcentaje superior al 58,7% de tres meses atrás. También crecieron el peso del costo laboral, de 17,3% a 19,3%, y el costo de financiamiento, de 6,7% a 9,6%.

En materia laboral, el patrón coincide con la industria: 81,9% mantendrá su cantidad de empleados, 15,7% la reducirá y sólo 2,4% prevé ampliarla. La mayor diferencia aparece en los precios. Mientras en la industria el 30,8% espera aumentarlos, en supermercados y mayoristas esa proporción llega al 53%.

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