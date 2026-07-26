En los intramuros de la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda se percibe la ansiedad clásica de los gobiernos que inician la etapa final de sus mandatos con dificultades vinculadas a la economía, el consumo y el empleo. Vale decir que el factor judicial -que suma presuntos hechos de corrupción- también tiene injerencia en términos electorales, pero nada supera a los tres primeros a la hora de jugarse todo a una reelección. Los hermanos Milei han depositado su confianza en dos figuras ligadas al macrismo en torno a las negociaciones políticas con los gobernadores dialoguistas y sus legisladores. Ellos son Diego Santilli en su calidad de jefe de Gabinete y Patricia Bullrich como titular del bloque libertario en el Senado, precisamente el lugar donde las últimas iniciativas del Ejecutivo nacional están en espera. El proyecto de Inviolabilidad a la Propiedad Privada quedó trunco en la Cámara alta por cuarta vez y ya tuvo más de 15 modificaciones. El nudo del problema está en el control en cantidad de la venta de tierras a extranjeros, que sin límites dejaría de estar bajo la égida de las provincias. Por su parte, la Reforma Política que derogaría las PASO ingresa en otro conato de dudas debido a la resistencia de quienes tienen que reordenar sus fuerzas y candidaturas a través del sufragio, tal el caso del Justicialismo, que, de todos modos, tiene caudillos como Raúl Jalil, que, desde Catamarca, prefiere estar al calor de Balcarce 50 y respaldar la eliminación de las primarias, que meterse en la interna que tiene por protagonistas al camporismo de los Kirchner y a los intendentes de Axel Kicillof. Lo de las colectoras parece enfriarse y la idea de suspenderlas parece adquirir cierto consenso entre propios y extraños. Igual la decisión sigue con final abierto.
La gestión Milei empieza a sentir los golpes que genera la situación económica
Pese a tener enfrente a una oposición fragmentada, el plan de reelección de La Libertad Avanza comienza a tener como principal rival los resultados de su propia gestión. La estrategia de dar buenas noticias se da de bruces con una confusa línea en la comunicación oficial
Crisis en la comunicación oficial
Esta semana, las usinas comunicacionales oficialistas insistieron con el plan de dar buenas noticias, pero las mismas se fueron desdibujando con el transcurrir de los días. El anuncio que el vocero Adrián Ravier consideró el más importante del momento, y que estuvo relacionado a suplementos salariales por formación académica en las Fuerzas Armadas, ya se había hecho público el pasado 17 de junio, lo único nuevo era que se había reglamentado. De su última conferencia volvió a quedar en evidencia el reclamo de los periodistas acreditados en la sede del Gobierno para que se levanten las restricciones que violan el derecho constitucional a la Libertad de Prensa y una vaga aclaración con respecto a si había dicho o no que la Argentina era un país bananero en relación al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. La gota que rebalsó el vaso la dio el viernes, cuando afirmó que es una posibilidad que el dólar llegue a 1800 pesos en los próximos meses. En el edificio de Economía reconocieron que los dichos del portavoz fueron “inconvenientes” y que generaron “rechazo” de parte de los integrantes del equipo de Luis Caputo, quien horas antes había presentando el proyecto de Inocencia Fiscal ll, argumentando que “tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio”. El ala sur y norte de la Rosada apostó por bajarle el tono a las declaraciones de Ravier aduciendo que el billete norteamericano “llegará tranquilo a las elecciones”.
Los datos que preocupan al Gobierno nacional
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que diseña el INDEC demuestra que la economía volvió a caer en mayo un 0,5 por ciento, con dos meses consecutivos de retroceso. En abril la baja fue de 1,5%. Hacienda y el PEN prefirieron destacar que, “medida de manera interanual la evaluación es contraria porque hubo un incremento del 0,2%”. Asimismo, se respaldaron en guarismos del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (REM), que prevén una inflación anual controlada en torno al 30%, con una expansión del 3% del Producto Bruto Interno. Acerca del Índice de Confianza del Consumidor del Centro de Investigación de la Universidad Torcuato Di Tella -que en julio se desplomó a 4,78%- se manifestó que “es un dato más que no se refleja en la realidad. Basta ver el movimiento de turismo en vacaciones y lo que dejó el Mundial para tener una mirada muy diferente de cómo están consumiendo los argentinos”, le expresó a El Litoral uno de los funcionarios de la Jefatura de ministros. Con el mismo argumento, fuentes del equipo económico minimizaron cifras de la consultora Scentia, que publicó que el consumo masivo bajó un 2,7% en junio, y que esa baja en el volumen de ventas consolida un retroceso del 2,9% en el primer semestre de este año.
La motosierra es piantavotos
Frente al año electoral que está por iniciar en cinco meses, los popes libertarios empiezan a debatir internamente los beneficios o perjuicios que puede tener el discurso del ‘ajuste permanente’ y ‘la motosierra eterna’, como predicaba al inicio de la gestión el ex vocero y ex ministro coordinador, Manuel Adorni. No son pocos los libertarios que consideran que ese mensaje es "piantavotos". El esquema constante de actualización de precios y reducción gradual de subsidios con el que el Gobierno nacional pretende ordenar las cuentas públicas empuja los costos por encima de la inflación general con salarios que están por debajo del Índice de Precios al Consumidor. De esa manera, pagar gas, luz, agua y el transporte público se está convirtiendo en una odisea para la mayoría de la población, que se endeuda para cumplir con esas y otras obligaciones ingresando en procesos de mora, que en la Argentina alcanzan a un 12.8% de las familias. Otro número que produce incertidumbre en la población es el del achicamiento del Estado y la caída del empleo en el sector público y en el privado por el cierre -o reducción- de las pequeñas y medianas empresas. La desocupación es del 7,8% (1,7 millones de personas) y la informalidad supera el 44%. La pérdida acumulada de puestos laborales registrados en sectores clave como la industria, el comercio y la construcción, golpea fuertemente la estabilidad microeconómica. A esto se agrega que la gestión Milei eliminó el plan Volver al Trabajo que alcanzaba a más de 900.000 beneficiarios que recibían $78.000 mensuales y que a la vez tenían descuentos del 50% en los boletos de tren, subtes y colectivos. Tanto Milei como Caputo enfatizaron varias veces que “lo peor ya pasó”, sin embargo, sostener ese mensaje se está haciendo difícil ante el panorama general que atraviesa el grueso de los ciudadanos se ven afectados en sus ingresos y su capacidad adquisitiva.
La agenda de Milei y Caputo
Con Javier Milei retornado de Brasil, donde fue a auspiciar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, los sectores productivos del campo que celebran la 138° Exposición Rural en Palermo, ya escucharon las palabras de ministro de Economía, Luis Caputo, quien declaró que por ahora se descartan más reducciones a las retenciones a corto plazo, y que cualquier cambio a futuro dependerá de los márgenes fiscales que tenga la administración central. El alto funcionario de Hacienda y el Presidente se preparan para recibir el próximo lunes a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que viene a auditar el programa económico en curso y mantener una serie de reuniones con sectores académicos y privados, entre otros. Si no hay cambios de agenda, la ex vicepresidenta de la Comisión Europea tiene previsto dar una rueda de prensa en la cartera de Economía; una charla en el Palacio Libertad, y una visita al yacimiento de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. Apenas concluya la visita de la máxima representante del Fondo Monetario, el mandatario argentino partirá rumbo al Perú, donde asistirá a la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori, quien se impuso por 49.641 votos al candidato de izquierda, Roberto Sánchez, en los últimos comicios el 7 de junio pasado. La idea del mileísmo es continuar apoyando la llegada de gobiernos de derecha en la región, y por consiguiente, mantener el suyo en nuestro país, al menos, por otros cuatro años.