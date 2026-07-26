Falta empleo y consumo bajo

La gestión Milei empieza a sentir los golpes que genera la situación económica

Pese a tener enfrente a una oposición fragmentada, el plan de reelección de La Libertad Avanza comienza a tener como principal rival los resultados de su propia gestión. La estrategia de dar buenas noticias se da de bruces con una confusa línea en la comunicación oficial