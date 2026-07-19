Tras el traspié en el Senado

El mileísmo espera la definición mundialista para apurar acuerdos con gobernadores y aprobar sus proyectos

El Gobierno libertario teme la posibilidad de una segunda vuelta en 2027 y acelera la reforma política, pero aún tiene trabas para avanzar con otros proyectos. El caso Adorni y el campeonato mundial retrasaron sus aspiraciones y ahora necesita ganar tiempo