Con el avance del seleccionado argentino a la final mundialista, el gobierno libertario logró calmar temporalmente el mal trago que le dejaron los más de tres meses en que los hermanos Milei intentaron mantener en la jefatura de Gabinete a Manuel Adorni.
El mileísmo espera la definición mundialista para apurar acuerdos con gobernadores y aprobar sus proyectos
El Gobierno libertario teme la posibilidad de una segunda vuelta en 2027 y acelera la reforma política, pero aún tiene trabas para avanzar con otros proyectos. El caso Adorni y el campeonato mundial retrasaron sus aspiraciones y ahora necesita ganar tiempo
La reasignación de cargos en la estructura administrativa tuvo por objetivo descomprimir la presión de propios y extraños, pero también la voluntad de apresurar resultados antes de que empiece el año electoral.
Con la camiseta del ‘karinismo’ puesta, Diego Santilli se calzó al hombro la responsabilidad de conseguir que se eliminen las PASO para despejar el fantasma de la segunda vuelta electoral que desvela a los capitostes violetas. La secretaria General de la Presidencia y titular del partido oficialista apunta a tomar el control de la agenda parlamentaria en toda su dimensión.
La Cámara baja ya estaba en gran parte bajo su égida a través de su delfín Martín Menem, en ese recinto, con el acompañamiento de los aliados, las cosas le suelen salir bastante bien a LLA, sin embargo, la complejidad del Senado no permite tener las mismas certezas en ese cuerpo, especialmente en esta coyuntura en la que empieza a tener peso el desgaste de la gestión y los posicionamientos de cara a los comicios nacionales del 2027.
El partido que se juega en el Congreso
El jueves pasado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, tuvo que solicitar la postergación del debate por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. A esas alturas, los cruces con la vicepresidenta Victoria Villarruel a través de chats que se filtraron mediáticamente ya eran anécdota.
Lo que motivó la acción de la ex ministra de Seguridad fueron las disidencias internas y con bancadas dialoguistas con respecto a la venta de tierras a los extranjeros. En medio de los triunfos argentinos -y a horas de que empiece el receso invernal en el Congreso- la fuerza libertaria consiguió el quórum para abrir el tratamiento de la iniciativa, pero no pudo obtener su media sanción, que ahora quedó pendiente de ser debatida el próximo 6 de agosto.
“Si no pueden con esto, que además es ir contra la soberanía, cómo van a hacer cuando quieran manipular el sistema electoral con la intención de asegurarse otro mandato”, preguntó un legislador opositor cuando fue consultado por El Litoral acerca de lo que puede llegar a pasar cuando se retome la actividad en el Parlamento.
Ruidos entre el Gobierno nacional y la Selección
Mientras se aguarda la definición de Argentina-España, uno de los colaboradores presidenciales negó que haya resquemores por los dichos del capitán de la Selección, Lionel Messi, cuando habló de ciudadanos que ‘la están pasando mal’ y gente “que no llega a fin de mes".
En el seno gubernamental se mantuvo la lógica de no entrar en un enfrentamiento directo con los jugadores, pero sí se dejó que el nuevo vocero, Adrián Ravier, saliera a objetar las declaraciones sin hacer foco en el astro rosarino.
El propio Milei se metió en la discusión por la bandera que los deportistas locales mostraron después de ganarle a Inglaterra, calificando el gesto como una expresión legítima de la emoción, aunque pidiendo separar el fútbol de la diplomacia y criticar los "eslogans berretas, populistas y nacionalistas rancios". Un mensaje que a la vez fue dirigido a su vice, quien antes del encuentro denominó a los británicos “piratas usurpadores”.
Como dato que dejó mal parado al primer mandatario, la administración de Donald Trump respaldó el derecho de los futbolistas argentinos a mostrar la bandera de Malvinas, amparándose en el principio constitucional de la libertad de expresión, algo que por el momento la gestión libertaria viola en la mismísima Casa Rosada, manteniendo fuertes restricciones contra la prensa acreditada.
Los gobernadores ahora son fundamentales para el mileísmo
Esta semana, el ministro coordinador Diego Santilli, se mostró con algunos de los gobernadores que no estuvieron el 9 de julio en Tucumán. Uno de ellos fue el puntano, Sergio Poggi. Otro de los mandatarios provinciales acuerdistas, que en este caso se sumó a la premisa gubernamental de avanzar con una reforma política que derogue las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, y asimismo, con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.
El otro caudillo territorial de extracción peronista que estuvo con el JGM, fue el pampeano Sergio Zilliotto, quien no se fue de Balcarce 50 con las manos vacías. Apenas terminó el encuentro, se supo que ambos alcanzaron acuerdos en materia de fondos para las cajas previsionales y el traspaso de obras del plan PROCREAR. Esa provincia viene reclamando deuda de la Nación por 400.000 millones de pesos.
Esa cifra ya se le otorgó, como adelanto de la Coparticipación Federal, al cordobés Martín Llaryora. Entre las beneficiadas también aparecen: Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe. A este grupo se agregan distritos beneficiados por el Decreto 219/2026, que incluyen a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta y Tucumán.
Operativo retorno
Entretanto, en el palacio rosado se dejó trascender la voluntad de que, más allá del resultado del domingo, el equipo nacional utilice el balcón que da a la Plaza de Mayo cuando retorne de los Estados Unidos. Pasadas las 14 hs del viernes, se informó que la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva encabezó una reunión de coordinación -en la sede de la cartera que dirige- con a sus pares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representantes de la Fuerzas Federales, y personal de la Casa Militar, que está a cargo de la custodia en el edificio del PEN.
Esta última participación tiene que ver con el deseo de los Milei por lograr que los albicelestes estén presentes en la sede ejecutiva bajo la promesa de ‘vaciarla’ de funcionarios. La propuesta es que la representación argentina utilice el helipuerto presidencial, más allá de si decide asomarse a saludar o se encamina a la Avenida 9 de Julio a la altura del Obelisco a celebrar con la multitud. La excusa es que ese lugar es el más seguro para descender en esa zona porteña .
Un portavoz oficial agregó que alrededor de este operativo “hay conversaciones” con la provincia de Buenos Aires, aunque señaló que “el epicentro será la CABA”. Consultado en referencia a si se decretará feriado o asueto, la fuente señaló que "esa definición se comunicará post partido".