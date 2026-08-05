Este miércoles, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, participó del acto de adjudicación para la construcción de la nueva Estación Policial Parque Federal, una obra que se enmarca en el Plan de Refuncionalización Integral del Sistema de Comisarías que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro. Los trabajos estarán a cargo de la UTE conformada por Capitel SA y Alpa Ingeniería SRL. Se trata de la tercera dependencia de este tipo que se pone en marcha en la capital provincial.
Nueva Estación Policial Parque Federal: ubicación, inversión y detalles del proyecto
Con una inversión de más de 14 mil millones de pesos, la nueva estructura busca mejorar la seguridad y el entorno urbano de la capital santafesina.
El acto se desarrolló en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia. La obra requerirá un monto total de $14.728.492.690,84 y el nuevo edificio estará ubicado entre las calles Pedro Vittori, Luciano Torrent y Belgrano. Esta infraestructura se sumará a los trabajos que se ejecutan en el Parque Garay —cuyo avance es del 50%— y sobre bulevar French, fortaleciendo la capacidad operativa del personal policial, agilizando las respuestas preventivas a la ciudadanía y garantizando espacios adecuados para el bienestar policial y la atención al público.
Hechos concretos y trabajo articulado
El intendente Juan Pablo Poletti valoró la puesta en marcha de la obra y destacó la articulación entre los distintos niveles del Estado: “Es una gran felicidad ver que lo que el gobernador prometió en su asunción hoy se cumple con hechos, con plazos y con la firma de la empresa adjudicataria. Marca la diferencia cuando se pasa del discurso a la realidad".
"Desde el Municipio valoramos enormemente el trabajo en equipo. Las cosas se hablan, se articulan y se ejecutan para que los santafesinos vivan más seguros. En este caso, la obra también pondrá en valor el entorno del Parque Federal con la apertura de calles que facilitarán la vida de los vecinos", destacó.
"Además, celebramos que sean empresas santafesinas las encargadas de la construcción, confiando en su compromiso con la ciudad. Esto se suma a la estación del Parque Garay, que ya muestra un 50% de avance", cerró el mandatario.
Planificación e inversión en seguridad
La vocera del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Virginia Coudannes, remarcó el impacto en la obra pública y el cambio de modelo policial: "Estamos muy orgullosos de dar este paso. La gran participación de oferentes demuestra la confianza que las empresas tienen en el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, lo que además fortalece el empleo en el sector de la construcción".
En otro orden, señaló: "Esta estación fue pensada y planificada para responder a una propuesta central: cambiar la lógica de seguridad en la capital provincial, dotándola de infraestructura moderna como ya existe en Rosario".
Para cerrar, Coudannes dijo: "No solo implica inversión operativa y bienestar para la policía, sino también una integración real con las instituciones y vecinos de toda la zona centro de la ciudad".
Política de Estado a largo plazo
El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, ponderó la labor de la Unidad Ejecutora y el respaldo normativo municipal: "Desde la primera Ley de Emergencia nos fijamos el objetivo de reemplazar el viejo sistema de comisarías por estaciones policiales modernas en las grandes ciudades. Cada parte de este proyecto fue diseñada en función de las necesidades operativas y del bienestar de los trabajadores policiales".
"Fue fundamental la articulación con el Ejecutivo municipal y el Concejo para disponer del terreno en un lugar estratégico como el Parque Federal. Los vecinos verán día a día el avance de una obra que atiende a lo más valioso que tenemos: la seguridad de los santafesinos", finalizó el ministro.