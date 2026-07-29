La provincia de Santa Fe dio un nuevo paso en el plan de fortalecimiento de la infraestructura de seguridad al adjudicar la construcción de la futura Estación Policial Santa Fe Centro, ubicada en el Parque Federal de la ciudad capital. La obra demandará una inversión de $14.728.492.690,84 y tendrá un plazo de ejecución de 540 días corridos, de acuerdo con el decreto publicado este miércoles.
Adjudicaron la construcción de la nueva Estación Policial del Parque Federal
El Gobierno provincial adjudicó la obra de la futura Estación Policial Santa Fe Centro. Demandará una inversión de $14.728 millones y un plazo de 540 días.
Cabe recordar que el edificio estará emplazado en el sector delimitado por las calles Pedro Vittori, Luciano Torrent y Belgrano, del citado espacio público santafesino.
La decisión oficial aprobó la Licitación Pública Nº 05/26, impulsada por la Unidad Ejecutora de Infraestructura, y estableció como adjudicataria a la unión transitoria integrada por Capitel S.A. y Alca Ingeniería S.R.L., luego del análisis técnico y económico de las propuestas presentadas.
El proyecto había sido licitado con un presupuesto oficial superior a los $18.057 millones, calculado con valores correspondientes a febrero de 2026. Sin embargo, la oferta seleccionada fue de $14.728 millones, lo que representó un valor 22,65% inferior al presupuesto oficial actualizado al momento de la evaluación.
Durante la apertura de sobres, realizada el 22 de mayo, participaron 14 empresas y uniones transitorias vinculadas al sector de la construcción. Todas las propuestas atravesaron el proceso de evaluación previsto por la Ley de Obras Públicas y fueron analizadas por la Comisión Evaluadora de Propuestas.
Tras revisar la documentación técnica, administrativa y económica, el organismo concluyó que la oferta de Capitel S.A. - Alca Ingeniería S.R.L. reunía las condiciones para resultar adjudicataria, criterio que luego fue respaldado por la Asesoría Letrada de la Unidad Ejecutora mediante el correspondiente dictamen.
Inversión, anticipo y próximos pasos
El decreto también autoriza al secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura a firmar el contrato con la empresa adjudicataria, paso previo al inicio efectivo de los trabajos.
Como parte del esquema financiero previsto para la ejecución de la obra, la Provincia otorgará un anticipo financiero equivalente al 15% del monto contratado, es decir, $2.209.273.903,63. Para acceder a esos fondos, la empresa deberá constituir una garantía equivalente al 150% del anticipo, conforme a lo establecido por la Ley de Obras Públicas.
Además, la adjudicataria deberá presentar una garantía contractual equivalente al 5% del monto total de la obra antes de la firma definitiva del contrato.
El decreto también contempla adecuaciones presupuestarias y financieras para asegurar la disponibilidad de recursos durante los distintos ejercicios fiscales que abarcará la ejecución del proyecto, dado que la obra demandará un período superior a un año.
Cambio de paradigma
La nueva Estación Policial Santa Fe Centro forma parte de las inversiones que el Gobierno provincial proyecta para reforzar la infraestructura destinada a las fuerzas de seguridad.
Con la adjudicación formalizada, el siguiente paso será la firma del contrato y el cumplimiento de los requisitos administrativos por parte de la empresa constructora para dar comienzo a una obra que, según el cronograma oficial, deberá completarse en un plazo de un año y medio.
El proyecto prevé una superficie cubierta de 4.866,8 metros cuadrados y otra semicubierta de 1.279,2 metros cuadrados. La infraestructura se organizará en dos grandes componentes edilicios, diseñados para centralizar funciones operativas, administrativas y de atención ciudadana.
El primero será un edificio horizontal articulado mediante patios internos y bloques funcionales destinados a dependencias operativas, vestuarios, áreas de servicios y un auditorio. En el extremo sur se ubicará el sector de atención al público y toma de denuncias.
El diseño contempla un hall central de triple altura que ordenará la circulación de efectivos y ciudadanos. Desde allí se accederá al auditorio, con capacidad para 162 personas sentadas. Hacia el sur, el complejo incorporará un área de estacionamiento destinada a 36 móviles policiales.
El segundo bloque estará destinado al alojamiento de personal: contará con capacidad para 60 agentes distribuidos en 20 habitaciones. Además, incluirá espacios para gimnasio y comedor.
La intervención también abarcará una transformación urbana del sector del Parque Federal donde se emplazará el edificio. Entre las obras previstas figuran la apertura de la calle Luciano Torrent, nuevas dársenas de estacionamiento, veredas de hormigón, parquización con especies autóctonas, bicisendas, equipamiento deportivo y alumbrado público.
El decreto