Tres ofertas

Se licitó la ampliación del edificio del Imusa del Parque Garay

Con un presupuesto oficial superior a los 256 millones de pesos, se realizó la apertura de sobres para la reconfiguración y modernización de las instalaciones veterinarias. La obra, con un plazo de 120 días, forma parte del plan de intervenciones integrales acordado entre el municipio y la Provincia para poner en valor el parque.