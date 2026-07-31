La Municipalidad de Santa Fe licitó la obra de ampliación y reacondicionamiento del edificio del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA), ubicado en el Parque Juan de Garay. El proyecto, que cuenta con un presupuesto oficial de $256.649.675 y un plazo de ejecución de 120 días corridos, se enmarca en el esquema de obras urbanas acordado entre el intendente Juan Pablo Poletti y el gobernador Maximiliano Pullaro tras la cesión de terrenos destinados a la futura estación policial del sector que está construyendo el Gobierno de la Provincia.
Se licitó la ampliación del edificio del Imusa del Parque Garay
Con un presupuesto oficial superior a los 256 millones de pesos, se realizó la apertura de sobres para la reconfiguración y modernización de las instalaciones veterinarias. La obra, con un plazo de 120 días, forma parte del plan de intervenciones integrales acordado entre el municipio y la Provincia para poner en valor el parque.
La intervención contempla una reorganización integral del espacio y la suma de nuevos sectores funcionales para adecuar la capacidad operativa del instituto frente a las demandas de los vecinos. El plan de obras prevé la reconfiguración de las áreas de atención veterinaria y administración mediante la construcción de nuevos consultorios, oficinas, salones de espera acondicionados y dependencias de servicio. Asimismo, la ampliación incorporará una sala de necropsia (equipamiento inédito para la infraestructura municipal) y un depósito de insumos médicos y logísticos.
De este modo, se busca potenciar los programas gratuitos de castración, vacunación antirrábica, desparasitación y atención primaria, consolidando al Imusa como un eje central de las políticas de salud pública, zoonosis y tenencia responsable de animales de compañía en la capital provincial.
El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, encabezó el acto licitatorio y destacó el impacto institucional de los trabajos: “En el marco del compromiso del intendente Poletti con el gobernador, a partir de la donación de terrenos para la estación policial, en conjunto decidimos impulsar obras integrales en el Parque Garay, siendo la ampliación del Imusa una de las intervenciones principales”.
En ese sentido, el funcionario indicó que “el Imusa necesitaba ampliar sus superficies y dar mayor eficiencia a la atención veterinaria, por lo que se proyectaron distintas obras y la incorporación de una sala de necropsia, que la Municipalidad no tenía, además de un sector de depósito para insumos”.
“Ya tenemos las ofertas sobre la mesa y posteriormente la comisión evaluadora dictaminará la adjudicación para que en cuatro meses aproximadamente contemos con un edificio totalmente renovado dentro del parque”, concluyó Rudi.
Ofertas presentadas
La obra cuenta con un presupuesto oficial de $256.649.675 y un plazo de ejecución de 120 días corridos. Durante la apertura de sobres se presentaron las siguientes ofertas económicas:
SAUX WERNLY S.A: $ 244.434.066.47
AIMAR LUIS JOSÉ: $ 275.539.000.95
EFE CONSTRUCCIONES S.R.L: $ 247.933.822