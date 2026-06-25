La Municipalidad de Santa Fe dio el primer paso para concretar una obra de saneamiento cloacal largamente esperada por los vecinos de un sector de barrio Roma, al oeste de avenida Freyre. El proyecto prevé extender la red en el cuadrante delimitado por Crespo, Gaboto, Tucumán y Juan Díaz de Solís, donde todavía no existe el servicio.
Barrio Roma: activan el proyecto para llevar cloacas a un sector postergado al oeste de avenida Freyre
La Municipalidad inició las gestiones para extender la red en el cuadrante comprendido por Crespo, Gaboto, Tucumán y Juan Díaz de Solís. Alcanzará a 147 padrones, unos 600 vecinos. Comenzarían a pagar una vez terminada la obra y tendrían 18 bimestres sin abonar el canon de Assa.
El martes se realizó una primera reunión en la Secretaría General del municipio, de la que participaron el secretario General, Alejandro Boscarol; el gerente de Coordinación de Proyectos Estratégicos, Carlos Suárez; la presidenta de la vecinal Parque Juan de Garay, Graciela Pieroni; y Mabel Carballo, en representación de la vecinal Barrio Roma.
La intervención alcanzará de manera directa a 147 padrones, con un beneficio estimado para unos 600 vecinos. Se trata de una zona que había quedado fuera de anteriores extensiones de la red y cuyos habitantes sostenían desde hace años el reclamo por esta infraestructura básica.
La iniciativa se financiará a través de la reactivación del Fondo Solidario de Cloacas, impulsada por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti. El mecanismo se nutre del aporte de los usuarios que ya cuentan con el servicio y permite costear la expansión hacia sectores que aún dependen de pozos negros u otras soluciones individuales.
Cuatro aportes y pago al finalizar los trabajos
Suárez explicó que la obra se ejecutará mediante el sistema de Contribución de Mejoras y que, antes de avanzar, habrá una instancia de información directa a los frentistas. “Tuvimos la primera reunión contándole primero a las vecinales cuál va a ser el plan de trabajo y seguramente en las próximas semanas vamos a tener una reunión ya con los vecinos de la zona”, adelantó el funcionario.
El financiamiento contempla cuatro aportes: uno del municipio, otro de Aguas Santafesinas SA (Assa), un tercero de los vecinos beneficiados y un cuarto que permanece como recurso genuino dentro del Fondo Solidario. “Se financia el total de la obra con los recursos del fondo y después, para la devolución de esos recursos, se prevén cuatro partes”, detalló Suárez.
Según precisó más adelante el funcionario, los frentistas no deberán comenzar a abonar hasta que los trabajos estén terminados. Además, durante 18 bimestres no se cobrará el canon del servicio de Assa: en ese período, los beneficiarios pagarán la obra, pero no el servicio cloacal. La contribución podrá cancelarse en hasta 18 cuotas, con alternativas especiales para jubilados, beneficiarios de planes sociales y otros casos particulares.
Registro de oposición y licitación
El próximo paso será una reunión informativa con los vecinos en la sede vecinal. Luego se abrirá el Registro de Oposición, una instancia obligatoria que debe mantenerse vigente durante 20 días hábiles.
De no registrarse un nivel de oposición que impida continuar con el procedimiento, el municipio convocará a licitación pública. Entre la apertura de sobres, el análisis de ofertas y la adjudicación, Suárez estimó que los trabajos podrían iniciarse en unos 60 días.
Desde las instituciones barriales valoraron el anuncio. “La verdad que esto es sumamente importante siendo que la calle Gaboto viene postergada desde hace muchísimo tiempo y es un reclamo de larga data que tenemos en conjunto con la vecinal de Roma”, sostuvo Pieroni.
La dirigente adelantó que las vecinales realizarán un relevamiento casa por casa para explicar las características de la obra, sus costos y las conexiones internas que deberán prever las familias. “Se va a hablar con los vecinos para explicarles la obra y el costo, pero les pedimos que no tengan miedo porque no es nada fuera de lugar, sobre todo si hoy se tiene en cuenta lo que sale comercialmente destapar un pozo negro”, expresó.
Un reclamo que vuelve a quedar en agenda
La obra proyectada se ubica en un área donde los problemas cloacales ya llegaron a la agenda pública. El mes pasado, vecinos de Juan Díaz de Solís y Tucumán denunciaron un desborde persistente de líquidos cloacales que se extendía por varias cuadras y afectaba la vida cotidiana, los comercios y el pavimento.
El nuevo proyecto apunta a un sector sin cobertura de red, pero también se inscribe en una discusión más amplia sobre la necesidad de ampliar y sostener el sistema de saneamiento de la ciudad. Un informe difundido recientemente advirtió que cerca del 30% de Santa Fe aún no dispone de cloacas y remarcó la presión que ejercen la densificación urbana y la capacidad de los conductos existentes sobre toda la red.
El antecedente del fondo solidario
El esquema que ahora se busca reactivar tiene antecedentes en el Programa Solidario e Integrador de Desagües Cloacales, creado para extender la cobertura en los barrios del norte y oeste de la capital. Su financiamiento combina, en proporciones equivalentes, recursos de Assa, el municipio, los frentistas beneficiados mediante contribución de mejoras y el cargo solidario que abonan los usuarios del servicio.
La Ley Provincial Nº 13.241 creó el fondo destinado a sostener ese programa y habilitó el cobro de un cargo solidario en las facturas de agua y saneamiento de Assa. En la ciudad, el acuerdo marco entre la empresa provincial y el municipio fue ratificado por ordenanza, con el objetivo de financiar obras de expansión de la red.
La experiencia también dejó advertencias. En barrio Los Hornos, una obra cloacal iniciada bajo ese programa quedó interrumpida durante años y generó reclamos vecinales, aunque luego fue retomada. Esa tercera etapa contempla 930 conexiones y beneficio para más de 4.500 santafesinos.
En barrio Roma, el desafío inmediato será completar el proceso administrativo, licitar los trabajos y transformar el anuncio inicial en una obra concreta para las familias que aún permanecen sin acceso a la red cloacal.