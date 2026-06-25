Ciudad de Santa Fe

Barrio Roma: activan el proyecto para llevar cloacas a un sector postergado al oeste de avenida Freyre

La Municipalidad inició las gestiones para extender la red en el cuadrante comprendido por Crespo, Gaboto, Tucumán y Juan Díaz de Solís. Alcanzará a 147 padrones, unos 600 vecinos. Comenzarían a pagar una vez terminada la obra y tendrían 18 bimestres sin abonar el canon de Assa.