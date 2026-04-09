Vecinos de la intersección de Juan Díaz de Solís y Tucumán de la ciudad de Santa Fe manifestaron su reclamo por un desborde cloacal que persiste desde hace 30 días. Según relataron a CyD Litoral, el brote de líquidos es permanente y la acumulación de agua servida se extiende hacia el norte por varias cuadras, alcanzando la zona de calle Lamadrid.
Santa Fe: reclamo vecinal por desborde cloacal en Juan Díaz de Solís y Tucumán
Los vecinos denuncian que los líquidos cloacales forman una "laguna" que se extiende por varias cuadras.
Estela, residente del sector, informó que el problema afecta el desarrollo de las actividades diarias. Los vecinos mantienen las aberturas de sus viviendas cerradas debido a la emanación de olores y a la persistencia de los líquidos en la calzada.
Asimismo, señalaron que el funcionamiento de los sanitarios domésticos presenta dificultades y ruidos que coinciden con la saturación del sistema externo.
Impacto en la zona
El desborde afecta también a los establecimientos comerciales del área. Según el testimonio recabado, los locales de elaboración de comida deben operar sin apertura de ventilación para evitar el ingreso de la contaminación ambiental proveniente de la calle.
En cuanto a los pedidos de reparación, los afectados indicaron que realizaron múltiples reclamos ante Aguas Santafesinas. La respuesta oficial recibida hasta el momento indica que las cuadrillas de trabajo se encuentran operando en otros puntos de la ciudad, sin fecha confirmada para la intervención en dicha esquina.
Estado del pavimento
El estancamiento prolongado de los líquidos comenzó a generar el deterioro de la capa asfáltica. Los vecinos advirtieron sobre la aparición de grietas y el riesgo de que el hundimiento del pavimento derive en daños estructurales de mayor escala si no se detiene la pérdida y se procede al desagote de la arteria.