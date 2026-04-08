#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
Inversión en servicios esenciales

Cloacas y agua en Santa Fe: los barrios que recibirán nuevas obras

El concejal Julián Martínez mantuvo un encuentro con directivos de Aguas Santafesinas para conocer el avance de los trabajos de cloacas y agua potable. Se proyectan nuevas conexiones en los barrios Roma, Los Hornos y Coronel Dorrego, además de una planta clave para el distrito de la Costa.

Aguas Santafesinas mejoró sus tiempos y redujo a la mitad los reclamos pendientesAguas Santafesinas mejoró sus tiempos y redujo a la mitad los reclamos pendientes
Seguinos en
Por: 

El gobierno provincial, a través de Aguas Santafesinas (ASSA), sostiene un plan de inversión en la ciudad de Santa Fe que supera los 7.000 millones de pesos. Así lo confirmó el concejal Julián Martínez, tras una reunión clave con los titulares de la empresa para monitorear el avance de los plazos y el impacto de los trabajos en la red de servicios.

"Para nosotros es fundamental tomar dimensión de la cantidad de obras y la inversión que está haciendo el gobierno encabezado por Maximiliano Pullaro", señaló Martínez en diálogo con CyD Litoral.

El edil remarcó que se trata de intervenciones de gran envergadura que, aunque generen dificultades momentáneas en el tránsito, resultan vitales: "Son las obras que no se ven, pero que están vinculadas a servicios esenciales como las cloacas y el agua potable".

El foco en el distrito de la Costa

Uno de los puntos destacados del encuentro fue el avance de la infraestructura para el distrito de la Costa. Recientemente, el Concejo Municipal aprobó la cesión de un terreno en Colastiné para facilitar una obra que permitirá duplicar la capacidad de potabilización del agua en ese sector.

Mirá tambiénColastiné más cerca del agua potable: cómo se planifica la obra

Consultado sobre la nueva planta para la zona, Martínez confirmó que el proceso licitatorio sigue su curso: "Está en proceso de licitación. Hay un equipo de trabajo muy sólido y un gobierno que no improvisa. Apostamos a que los plazos se cumplan para dar respuesta a situaciones particulares en sectores como Las Paltas y Villa California".

Julián Martínez. Crédito: El Litoral.El concejal Julián Martínez. Crédito: El Litoral.

Expansión de la red y nuevos beneficiarios

La reunión también sirvió para mapear el alcance de las futuras conexiones domiciliarias. Según detalló el concejal, se estima que solo en Barrio Roma habrá más de 140 conexiones nuevas con posibilidad de integrarse al sistema.

"Estamos hablando de llegar a barrios con demandas históricas como Coronel Dorrego y Los Hornos. Son cientos de vecinos que van a poder acceder a una mejora sustancial", explicó Martínez. Además, adelantó que en la agenda de trabajo de la empresa figuran intervenciones proyectadas para los complejos habitacionales de El Pozo y el Fonavi Centenario.

Imagen ilustrativa sobre los trabajos de Aguas Santafesinas. Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa sobre los trabajos de Aguas Santafesinas. Créditos: Flavio Raina

El reclamo por las obras nacionales

A pesar del optimismo por la inversión provincial, el concejal no ocultó su preocupación por el retiro del Estado Nacional de compromisos previamente asumidos. Un caso emblemático es el de la estación elevadora de barrio Transporte, cuya obra se encuentra detenida.

Mirá tambiénPunto por punto, cómo es el meticuloso "purgado" de la red de agua potable en la ciudad de Santa Fe

"La Nación lamentablemente se ha retirado de muchas obligaciones. Nuestro compromiso es seguir insistiendo en todo aquello de lo que se han desentendido, tanto en obras como en el fondo compensador de transporte", sentenció Martínez.

Finalmente, el edil subrayó el rol del cuerpo legislativo local como un "eslabón" para agilizar los procesos administrativos: "Desde el Concejo podemos aportar la ingeniería necesaria para que, una vez finalizada la red troncal, las personas puedan efectivamente conectarse a los servicios en sus domicilios".

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe
Julián Martínez
Concejo Municipal de Santa Fe
Aguas Santafesinas
Maximiliano Pullaro
Videos
CYD Litoral

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro