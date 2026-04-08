Inversión en servicios esenciales

Cloacas y agua en Santa Fe: los barrios que recibirán nuevas obras

El concejal Julián Martínez mantuvo un encuentro con directivos de Aguas Santafesinas para conocer el avance de los trabajos de cloacas y agua potable. Se proyectan nuevas conexiones en los barrios Roma, Los Hornos y Coronel Dorrego, además de una planta clave para el distrito de la Costa.