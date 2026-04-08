El gobierno provincial, a través de Aguas Santafesinas (ASSA), sostiene un plan de inversión en la ciudad de Santa Fe que supera los 7.000 millones de pesos. Así lo confirmó el concejal Julián Martínez, tras una reunión clave con los titulares de la empresa para monitorear el avance de los plazos y el impacto de los trabajos en la red de servicios.
Cloacas y agua en Santa Fe: los barrios que recibirán nuevas obras
El concejal Julián Martínez mantuvo un encuentro con directivos de Aguas Santafesinas para conocer el avance de los trabajos de cloacas y agua potable. Se proyectan nuevas conexiones en los barrios Roma, Los Hornos y Coronel Dorrego, además de una planta clave para el distrito de la Costa.
"Para nosotros es fundamental tomar dimensión de la cantidad de obras y la inversión que está haciendo el gobierno encabezado por Maximiliano Pullaro", señaló Martínez en diálogo con CyD Litoral.
El edil remarcó que se trata de intervenciones de gran envergadura que, aunque generen dificultades momentáneas en el tránsito, resultan vitales: "Son las obras que no se ven, pero que están vinculadas a servicios esenciales como las cloacas y el agua potable".
El foco en el distrito de la Costa
Uno de los puntos destacados del encuentro fue el avance de la infraestructura para el distrito de la Costa. Recientemente, el Concejo Municipal aprobó la cesión de un terreno en Colastiné para facilitar una obra que permitirá duplicar la capacidad de potabilización del agua en ese sector.
Consultado sobre la nueva planta para la zona, Martínez confirmó que el proceso licitatorio sigue su curso: "Está en proceso de licitación. Hay un equipo de trabajo muy sólido y un gobierno que no improvisa. Apostamos a que los plazos se cumplan para dar respuesta a situaciones particulares en sectores como Las Paltas y Villa California".
Expansión de la red y nuevos beneficiarios
La reunión también sirvió para mapear el alcance de las futuras conexiones domiciliarias. Según detalló el concejal, se estima que solo en Barrio Roma habrá más de 140 conexiones nuevas con posibilidad de integrarse al sistema.
"Estamos hablando de llegar a barrios con demandas históricas como Coronel Dorrego y Los Hornos. Son cientos de vecinos que van a poder acceder a una mejora sustancial", explicó Martínez. Además, adelantó que en la agenda de trabajo de la empresa figuran intervenciones proyectadas para los complejos habitacionales de El Pozo y el Fonavi Centenario.
El reclamo por las obras nacionales
A pesar del optimismo por la inversión provincial, el concejal no ocultó su preocupación por el retiro del Estado Nacional de compromisos previamente asumidos. Un caso emblemático es el de la estación elevadora de barrio Transporte, cuya obra se encuentra detenida.
"La Nación lamentablemente se ha retirado de muchas obligaciones. Nuestro compromiso es seguir insistiendo en todo aquello de lo que se han desentendido, tanto en obras como en el fondo compensador de transporte", sentenció Martínez.
Finalmente, el edil subrayó el rol del cuerpo legislativo local como un "eslabón" para agilizar los procesos administrativos: "Desde el Concejo podemos aportar la ingeniería necesaria para que, una vez finalizada la red troncal, las personas puedan efectivamente conectarse a los servicios en sus domicilios".