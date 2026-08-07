Guía Estratégica para el Agro

El exceso de humedad demora la cosecha de maíz y aumenta el riesgo sanitario en el trigo

La Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que las condiciones cálidas y húmedas registradas durante julio complicaron la cosecha del maíz tardío y generaron un adelantamiento del desarrollo del trigo, además de aumentar el riesgo de enfermedades. Los especialistas esperan que el regreso del frío y el tiempo seco permita normalizar el escenario durante los próximos días.