Las condiciones meteorológicas que predominaron durante julio dejaron un escenario complejo para dos de los principales cultivos de la región agrícola argentina. Mientras la cosecha del maíz tardío acumula importantes demoras por el exceso de humedad, el trigo presenta un desarrollo fenológico adelantado y crece la preocupación por la posible aparición de enfermedades favorecidas por el ambiente cálido y húmedo.
El exceso de humedad demora la cosecha de maíz y aumenta el riesgo sanitario en el trigo
La Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que las condiciones cálidas y húmedas registradas durante julio complicaron la cosecha del maíz tardío y generaron un adelantamiento del desarrollo del trigo, además de aumentar el riesgo de enfermedades. Los especialistas esperan que el regreso del frío y el tiempo seco permita normalizar el escenario durante los próximos días.
Así lo señala el último informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que además anticipa un cambio de tendencia climática para los próximos días, con el regreso del frío, las heladas y condiciones más secas.
Casi la mitad del maíz tardío sigue sin cosechar
La principal preocupación de los técnicos está puesta hoy en el maíz tardío.
Según el relevamiento, todavía resta cosechar el 47% de la superficie implantada, equivalente a unas 150.000 hectáreas, debido a que las lluvias y la elevada humedad impidieron el avance de las cosechadoras durante prácticamente todo julio.
Desde distintas zonas de la región núcleo comienzan a manifestarse las primeras señales de alarma.
En Alvear, por ejemplo, los especialistas indicaron que ya se observan lotes de sorgo brotados y reconocieron la preocupación por el estado en que podrían encontrarse los maíces que aún permanecen en pie.
El temor es que la prolongada permanencia del cultivo en el lote provoque pérdidas de calidad y rendimiento, en un contexto donde el clima no dio tregua durante buena parte del invierno.
El trigo se adelanta y preocupa el riesgo sanitario
Mientras tanto, el trigo también muestra un comportamiento poco habitual.
Los técnicos de la red de monitoreo observaron un adelantamiento fenológico en numerosos lotes, con cultivos que ya comenzaron el proceso de encañado cuando normalmente esa etapa debería iniciarse después de la segunda quincena de agosto.
El fenómeno estaría asociado a las temperaturas superiores a las habituales registradas durante el invierno.
En localidades como Corral de Bustos y María Susana destacan que los cultivos presentan un excelente desarrollo radicular y un buen estado general, aunque reconocen que todavía es difícil determinar si esta aceleración terminará beneficiando o perjudicando el rendimiento final.
Sin embargo, el aspecto que más inquieta a los especialistas es el elevado riesgo sanitario.
Las condiciones de alta humedad, nubosidad persistente y temperaturas templadas generan un ambiente ideal para el desarrollo de enfermedades fúngicas y bacterianas.
En Pergamino ya comenzaron a detectarse manchas compatibles con tizón bacteriano, mientras que en otras zonas advierten sobre el potencial desarrollo de fusariosis si el patrón climático no cambia en las próximas semanas.
Los técnicos coinciden en que el cultivo necesita entre 15 y 20 días de frío, sol y baja humedad para disminuir la presión de enfermedades.
Menos radiación, pero cultivos con buen crecimiento
Otro de los aspectos analizados por la BCR es la menor disponibilidad de radiación solar.
Entre el 1 de junio y fines de julio, la región núcleo recibió entre 20 y 40% menos radiación que durante igual período de 2025.
No obstante, este déficit aún no se tradujo en un deterioro visible de los cultivos.
En Marcos Juárez, Bigand, San Gregorio y Pergamino los técnicos coinciden en que el trigo presenta un excelente macollaje, buena densidad de plantas y un crecimiento vigoroso.
Incluso, en algunas localidades aseguran que los lotes muestran un mejor aspecto que el año pasado, favorecidos por la abundante disponibilidad de agua y las temperaturas más elevadas.
Sin embargo, los especialistas advierten que el llamado cociente fototermal —un indicador que combina radiación y temperatura para evaluar el potencial del cultivo— resultó este año 21% menos favorable que en igual período de 2025.
Aunque este indicador todavía no determina el rendimiento final, sí puede influir en el número de macollos y, por lo tanto, en la cantidad potencial de espigas por metro cuadrado.
La buena noticia es que el potencial productivo aún permanece abierto.
Si durante las etapas críticas predominan jornadas con mayor radiación solar y temperaturas moderadas, el cultivo todavía podría compensar este comienzo menos favorable incrementando el número de granos por espiga.
El regreso del frío trae alivio al campo
El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario anticipa que el panorama climático comenzará a modificarse durante los próximos días.
Entre el 6 y el 12 de agosto se espera una rotación de los vientos al sector sur, estabilidad atmosférica y condiciones secas, acompañadas por el regreso de las heladas.
Para el lunes se pronostican temperaturas mínimas de entre -2°C y -4°C en distintos sectores de la región núcleo.
El consultor de la BCR, José Luis Elorriaga, explicó que si finalmente pierde intensidad el ingreso permanente de humedad desde el noreste y comienza a imponerse la circulación de aire frío, existirán buenas posibilidades de recuperar un patrón climático más típico del invierno.
Ese cambio aparece hoy como una necesidad inmediata para el sector agrícola: permitirá retomar la cosecha del maíz tardío, reducir el riesgo de enfermedades en el trigo y devolver condiciones más favorables para el desarrollo de los cultivos de cara a la campaña 2026/27.