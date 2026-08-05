Informe SEA

Comenzó la siembra de girasol y se puso en marcha la campaña gruesa 2026/27 en el centro-norte santafesino

El último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe confirmó el inicio de la siembra de girasol, que marca el comienzo de la campaña gruesa 2026/27. Al mismo tiempo, las lluvias y la elevada humedad continúan retrasando la cosecha de maíz tardío y algodón, mientras el trigo presenta una evolución favorable, aunque con algunos sectores afectados por anegamientos.