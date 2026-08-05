La campaña agrícola de cosecha gruesa 2026/27 comenzó formalmente en el centro-norte de la provincia de Santa Fe con el inicio de la siembra de girasol, según el último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Comenzó la siembra de girasol y se puso en marcha la campaña gruesa 2026/27 en el centro-norte santafesino
El último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe confirmó el inicio de la siembra de girasol, que marca el comienzo de la campaña gruesa 2026/27. Al mismo tiempo, las lluvias y la elevada humedad continúan retrasando la cosecha de maíz tardío y algodón, mientras el trigo presenta una evolución favorable, aunque con algunos sectores afectados por anegamientos.
El relevamiento, correspondiente al período comprendido entre el 29 de julio y el 4 de agosto, también refleja que las condiciones climáticas continúan condicionando el avance de la cosecha de maíz tardío y algodón, mientras que el trigo mantiene un buen desarrollo general, aunque con algunos lotes afectados por los excesos hídricos registrados en distintas zonas.
El girasol dio inicio a la campaña gruesa
La implantación de girasol comenzó en los primeros lotes del área de estudio, marcando el inicio de la nueva campaña agrícola de verano.
De acuerdo con las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la intención de siembra alcanza las 170.000 hectáreas en el centro-norte provincial. Las primeras tareas se observaron en el centro del departamento General Obligado, donde los productores aprovecharon la buena disponibilidad de humedad en la cama de siembra para iniciar las labores.
Las reservas hídricas presentes en los perfiles del suelo generan un escenario favorable para la implantación del cultivo, aunque la continuidad de las precipitaciones será determinante para el ritmo de avance durante las próximas semanas.
Las lluvias frenan la cosecha de maíz y algodón
Las precipitaciones, lloviznas, nieblas y la elevada humedad ambiente continúan dificultando el ingreso de la maquinaria a los lotes, lo que ralentiza la cosecha de los cultivos estivales que aún permanecen en pie.
En el caso del maíz tardío, el avance fue muy lento en toda el área relevada. Los productores sólo pudieron aprovechar breves ventanas de dos o tres días con algunas horas de sol para continuar las tareas de cosecha, siempre condicionadas por el alto contenido de humedad del grano.
Una situación similar atraviesa el algodón, cuya recolección prácticamente permaneció detenida durante la última semana. El informe advierte que la persistencia de estas condiciones podría afectar la calidad de la fibra y provocar nuevas pérdidas de rendimiento.
El trigo evoluciona bien, aunque aparecen sectores comprometidos
El trigo continúa mostrando un desarrollo general favorable gracias a la adecuada disponibilidad de agua en la cama de siembra y a las buenas reservas de humedad en los perfiles.
Los cultivos presentan una buena implantación, con correcta germinación, emergencia y desarrollo vegetativo, además de un macollaje normal y sin presencia significativa de plagas o enfermedades.
No obstante, comenzaron a detectarse los primeros lotes afectados por excesos hídricos y anegamientos, donde las plantas muestran una pérdida de vigor reflejada en el cambio de coloración del verde intenso hacia tonos amarillentos.
Las mejores condiciones se observaron en el centro y sur del departamento Las Colonias y en el centro-sur de San Justo, donde los trigales fueron calificados entre buenos y excelentes. En contraste, en el sur del departamento Vera se registraron lotes completamente encharcados o anegados, una situación que podría comprometer la evolución del cultivo si las condiciones climáticas no mejoran.
En cuanto a la humedad del suelo, el informe señala que los perfiles superficiales mantienen una muy buena disponibilidad de agua útil. Sin embargo, las lluvias acumuladas incrementaron los encharcamientos en sectores bajos de los departamentos del centro y norte provincial, condicionando tanto las labores agrícolas como el acceso a numerosos establecimientos rurales.