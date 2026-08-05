En el marco de la apertura de la 34.ª edición del Congreso de Aapresid en la ciudad de Rosario, el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, brindó un extenso discurso en el que trazó las prioridades de la gestión oficial para el agro argentino.
Sergio Iraeta: "Nuestro objetivo es eliminar definitivamente las retenciones"
En el marco del congreso de Aapresid, el secretario de Agricultura de la Nación dijo que "no vamos a ceder a las exigencias ambientales, sanitarias o técnicas para que sean utilizadas como nuevas formas de proteccionismo".
Ante un auditorio colmado de productores, técnicos y empresarios, el funcionario ratificó la decisión del Gobierno de avanzar hacia un esquema libre de trabas impositivas y burocráticas, situando al sector agroindustrial como el motor indispensable para la inserción internacional de la Argentina.
El fin de las retenciones como meta definitiva ligada al equilibrio fiscal
El núcleo central y más esperado de la ponencia de Iraeta giró en torno a los derechos de exportación, a los cuales definió de forma tajante como "el impuesto más injusto y distorsivo que oprime al sector".
En este sentido, repasó las acciones concretas implementadas por la actual administración desde diciembre de 2023, destacando la eliminación total de las retenciones para los sectores lácteo, porcino y de economías regionales.
Asimismo, detalló el esquema de reducciones y senderos de baja vigentes para los principales cultivos:
Soja: Se redujo la alícuota del 33% al 24%, proyectando un sendero descendente para ubicarla en el 15% a fines de 2028.
Maíz: Los derechos disminuyeron del 12% al 8,5%, con una baja prevista adicional para llegar al 5,5%.
Trigo: La alícuota se redujo del 12% al 5,5%.
El secretario fue enfático respecto al horizonte impositivo del Gobierno: "Nuestro objetivo es eliminar definitivamente las retenciones". Sin embargo, aclaró que la única vía para consolidar este logro de manera irreversible es sostener firmemente las bases macroeconómicas.
"La única manera de hacerlo de forma permanente es sostener el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica".
Cosechas y exportaciones récord
Iraeta recordó que a la estabilización macro a partir del equilibrio fiscal, se sumó la desregulación y la reducción de la carga fiscal con la eliminación del impuesto PAIS y la baja de aranceles para fertilizantes, fitosanitarios y maquinarias, que “han devuelto previsibilidad al sector, propiciando números históricos en el campo argentino”.
De acuerdo con las estadísticas oficiales presentadas por el secretario, durante 2025, los despachos agroindustriales marcaron un hito de 115 millones de toneladas por un valor de 52.300 millones de dólares, alcanzando 150 destinos internacionales.
La tendencia se consolidó en el primer semestre de 2026 con 63 millones de toneladas exportadas, el mayor volumen reportado para un semestre en la última década.
Además reseñó la cosecha récord de la campaña 25/26: se sembró una superficie histórica de 40 millones de hectáreas (un 3% más que la campaña previa). La producción conjunta de trigo, cebada, girasol, soja, maíz y sorgo superó las 164 millones de toneladas, reflejando un crecimiento del 22% frente al ciclo anterior.
En el análisis por cultivo, destacó que el girasol marcó un récord histórico de 7,5 millones de toneladas; el maíz superó las 70 millones de toneladas (máximo histórico) y el trigo aportó 27,9 millones de toneladas, a las que se sumó una producción estimada de soja de 49,5 millones de toneladas.
En consonancia, la molienda de girasol alcanzó su nivel más alto en 25 años y la de soja se posicionó como la segunda mejor de la historia.
Inversión y modernización
Para consolidar este crecimiento, el titular de la cartera agrícola subrayó las herramientas financieras y de inversión actualmente disponibles, tales como el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (Rimi), que facilita la amortización acelerada del impuesto a las ganancias y la devolución anticipada del IVA para obras de riego, infraestructura energética y tecnología productiva.
También ponderó la modernización del régimen de Warrants con la puesta en marcha de instrumentos como el pagaré mercancía y los créditos valor producto.
En cuanto a la infraestructura y la desburocratización del Estado, el secretario apuntó a reformas clave como la habilitación de la circulación de bitrenes en toda la red vial nacional o el proceso de adjudicación y modernización de la hidrovía para abaratar costos logísticos.
Dijo que se está avanzando en eficientizar y orientar las funciones centrales del SENASA -enfocándolo en preservar el patrimonio sanitario y agilizar la apertura de mercados- y el INTA, para potenciar la investigación y extensión tecnológica.
Biotecnología
Iraeta recordó que la Argentina es el primer país a nivel global en aprobar una tecnología innovadora para controlar malezas gramíneas resistentes a herbicidas tradicionales (como el glifosato) y en autorizar eventos de maíz para combatir plagas específicas.
Consideró primordial avanzar en la protección de los derechos de propiedad intelectual en semillas para cerrar las brechas de rendimiento con los competidores internacionales.
Rechazo al "proteccionismo verde"
El secretario de Agricultura remarcó la activa agenda de inserción comercial que lleva adelante la Cancillería y su secretaría, habiendo logrado la apertura y reapertura de más de 550 mercados desde el inicio de la gestión (incluyendo el envío histórico de trigo y maíz a China, y la apertura de Indonesia para carne bovina y lácteos).
El objetivo gubernamental -dijo- es ampliar la cobertura de los acuerdos comerciales argentinos del 20% heredado a un 60% de la economía global, avanzando en negociaciones con bloques como la Unión Europea, EFTA, EE. UU. y tramitando la adhesión al Tratado Transpacífico.
No obstante, Iraeta cerró su intervención enviando un firme mensaje de soberanía comercial frente a las crecientes normativas internacionales: "No vamos a ceder a las exigencias ambientales, sanitarias o técnicas para que sean utilizadas como nuevas formas de proteccionismo".
El funcionario concluyó convocando a los productores a continuar innovando y trabajando de manera articulada entre el ámbito público y privado para inaugurar una nueva era de libertad y desarrollo federal en la agroindustria.