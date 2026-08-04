Además de consolidarse como uno de los principales ámbitos de actualización técnica del agro argentino, el Congreso Aapresid volverá a reunir a los principales actores del sistema financiero, que llegarán con una amplia oferta de herramientas para impulsar inversiones y acompañar el desarrollo de la próxima campaña.
Créditos, tasas y herramientas financieras para impulsar la producción, en el inicio del Congreso de Aapresid
Once entidades bancarias públicas y privadas arribarán al Congreso Aapresid organizado con la fuerza de Expoagro. Propuestas, herramientas y tasas competitivas estarán a disposición de productores, contratistas y técnicos del sector.
Del 4 al 6 de agosto, en el Salón Metropolitano de Rosario, participarán Banco Nación, Galicia, Macro Agro, Banco Provincia, BBVA, Santander, Banco Comafi, ICBC, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos y el Banco Municipal de Rosario, con propuestas orientadas tanto a productores como a empresas de la cadena agroindustrial.
El financiamiento, protagonista del Congreso
La presencia de las entidades financieras buscará responder a una de las principales demandas del sector: el acceso al crédito para sostener inversiones, incorporar tecnología y mejorar la competitividad.
Las propuestas abarcan líneas para capital de trabajo, compra de insumos, maquinaria agrícola, hacienda, infraestructura, proyectos de inversión y herramientas digitales que agilizan la operatoria financiera de los productores.
Banco Nación llegará con una de las ofertas más amplias, incluyendo créditos para inversión productiva, capital de trabajo y ganadería, además de beneficios con la Tarjeta AgroNación y condiciones especiales para operaciones en remates de hacienda.
Por su parte, Galicia combinará financiamiento tradicional con soluciones digitales a través de la plataforma Nera, incorporando nuevas alternativas respaldadas por activos reales digitalizados y líneas específicas para el sector ganadero.
Créditos para agricultura, ganadería y maquinaria
Macro Agro pondrá el foco en herramientas digitales como Crédito Simple Agro y Red Agro, destinadas a ampliar la capacidad crediticia de los productores y facilitar el financiamiento de toda la cadena comercial.
Banco Provincia llegará con Procampo Digital, una plataforma que permitirá acceder a líneas para la compra de insumos, combustibles, semillas, fertilizantes y hacienda, con plazos de hasta 360 días y alternativas de financiamiento en pesos y dólares.
En tanto, BBVA ofrecerá créditos para campaña, inversiones de largo plazo, leasing para maquinaria agrícola, financiación prendaria y líneas específicas para el negocio ganadero y la prefinanciación de exportaciones.
Santander presentará propuestas para capital de trabajo, adquisición de maquinaria, hacienda y tecnología, con un esquema diferencial que permitirá postergar hasta doce meses el pago de la primera cuota para la compra de maquinaria autopropulsada.
Banco Comafi también exhibirá su oferta de créditos online, leasing, préstamos prendarios y herramientas del mercado de capitales destinadas a financiar inversiones productivas.
Digitalización y sustentabilidad, entre las principales novedades
ICBC participará con líneas para capital de trabajo, compra de insumos, retención de granos y hacienda, además de financiamiento para proyectos de inversión y adquisición de campos.
Por su parte, Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos presentarán sistemas de precalificación crediticia online que permitirán conocer en pocos minutos la capacidad de financiamiento disponible para cada productor o empresa. Ambas entidades ofrecerán préstamos para capital de trabajo, compra de maquinaria, Tarjeta Agro, seguros agropecuarios y soluciones para la gestión financiera de las empresas.
El Banco Municipal de Rosario completará la oferta con líneas destinadas a las pequeñas y medianas empresas, proyectos de agrotecnología, agricultura de precisión, automatización de procesos e inversiones en energías renovables y eficiencia energética.
De esta manera, el Congreso Aapresid volverá a posicionarse como un ámbito donde la innovación tecnológica convive con las herramientas financieras necesarias para transformar los proyectos productivos en inversiones concretas.
La amplia participación del sistema bancario refleja el interés por acompañar un sector que continúa incorporando tecnología y demandando instrumentos cada vez más ágiles para sostener su crecimiento.