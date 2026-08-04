Hasta el 6 de agosto en Rosario

Créditos, tasas y herramientas financieras para impulsar la producción, en el inicio del Congreso de Aapresid

Once entidades bancarias públicas y privadas arribarán al Congreso Aapresid organizado con la fuerza de Expoagro. Propuestas, herramientas y tasas competitivas estarán a disposición de productores, contratistas y técnicos del sector.