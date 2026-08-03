Rosario

Ciencia, innovación y agro: Aapresid confirmó los protagonistas de las Charlas Aaprender

El Congreso Aapresid 2026, que se desarrollará del 5 al 7 de agosto en Rosario, sumará una nueva edición de las Charlas Aaprender, un ciclo abierto al público que reunirá a especialistas de distintas disciplinas para reflexionar sobre ciencia, innovación, economía, tecnología y producción agropecuaria. El biólogo y divulgador científico Diego Golombek será el encargado de coordinar las exposiciones.