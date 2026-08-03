El próximo 5 de agosto, en el marco del Congreso Aapresid 2026, se desarrollará una nueva edición de las Charlas Aaprender, un espacio pensado para acercar al público debates y experiencias que trascienden la producción agropecuaria e incorporan miradas desde la ciencia, la economía, la tecnología y la sustentabilidad.
Ciencia, innovación y agro: Aapresid confirmó los protagonistas de las Charlas Aaprender
El Congreso Aapresid 2026, que se desarrollará del 5 al 7 de agosto en Rosario, sumará una nueva edición de las Charlas Aaprender, un ciclo abierto al público que reunirá a especialistas de distintas disciplinas para reflexionar sobre ciencia, innovación, economía, tecnología y producción agropecuaria. El biólogo y divulgador científico Diego Golombek será el encargado de coordinar las exposiciones.
La propuesta se llevará a cabo entre las 11.15 y las 13 en el Auditorio Aapresid del Salón Metropolitano de Rosario, como parte de las actividades del tradicional congreso organizado por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), junto a Expoagro, bajo el lema "Nuestro suelo, nuestra voz".
El ciclo estará coordinado por el reconocido biólogo y divulgador científico Diego Golombek, quien además abrirá la jornada con una exposición centrada en la relación entre la biología, la cultura y el comportamiento humano.
Un diálogo entre la ciencia y el agro
Doctor en Ciencias Biológicas, investigador superior del CONICET y profesor de la Universidad de San Andrés, Golombek es uno de los principales referentes de la divulgación científica en Argentina.
Su presentación propondrá una reflexión sobre cuánto de nuestra identidad está determinado por la biología y cuánto por el entorno y la cultura, en sintonía con el lema del congreso.
La propuesta de las Charlas Aaprender busca justamente ampliar la mirada sobre el agro mediante un enfoque multidisciplinario, incorporando experiencias y conocimientos provenientes de diferentes ámbitos para analizar los desafíos del presente y del futuro.
Referentes de distintas disciplinas
El programa también contará con la participación de Sebastián Zuccardi, director de Enología de Bodega Zuccardi y referente de la tercera generación de la familia vitivinícola mendocina.
Su exposición abordará el valor del suelo como punto de partida para la producción, además de reflexionar sobre los legados familiares, la innovación y el aprendizaje permanente.
Desde la economía participará Rosario Campos, licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster por la Universidad de San Andrés. Basará su presentación en los conceptos desarrollados en su libro Más campo, menos mitos, donde analiza el papel estratégico del sector agropecuario en la economía argentina.
En materia de innovación tecnológica, el disertante será Fredi Vivas, ingeniero en Sistemas, CEO y cofundador de RockingData y especialista en inteligencia artificial. Autor de varios libros sobre IA y transformación digital, expondrá sobre el impacto de estas herramientas en la toma de decisiones y en los procesos productivos.
La ganadería también tendrá su espacio
El cierre del ciclo estará a cargo del asesor ganadero Carlos Ojea Rullán, empresario y consultor de quinta generación vinculado a la producción pecuaria.
Especialista en mejoramiento genético bovino y fundador de Ojea Rullán & Cía., además de las cabañas La Juanita y Surangus, compartirá su experiencia en el desarrollo de programas de selección genética y su visión sobre el futuro de la ganadería.
Con esta propuesta, Aapresid vuelve a apostar por un espacio de intercambio abierto que conecta el agro con otras disciplinas, promoviendo el diálogo entre la producción, la ciencia, la innovación y la sociedad en el marco de uno de los principales encuentros tecnológicos del sector agropecuario argentino.