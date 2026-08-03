#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Rosario

Ciencia, innovación y agro: Aapresid confirmó los protagonistas de las Charlas Aaprender

El Congreso Aapresid 2026, que se desarrollará del 5 al 7 de agosto en Rosario, sumará una nueva edición de las Charlas Aaprender, un ciclo abierto al público que reunirá a especialistas de distintas disciplinas para reflexionar sobre ciencia, innovación, economía, tecnología y producción agropecuaria. El biólogo y divulgador científico Diego Golombek será el encargado de coordinar las exposiciones.

El Congreso Aapresid abrirá un espacio para debatir ciencia, tecnología y agro con destacados especialistasEl Congreso Aapresid abrirá un espacio para debatir ciencia, tecnología y agro con destacados especialistas
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El próximo 5 de agosto, en el marco del Congreso Aapresid 2026, se desarrollará una nueva edición de las Charlas Aaprender, un espacio pensado para acercar al público debates y experiencias que trascienden la producción agropecuaria e incorporan miradas desde la ciencia, la economía, la tecnología y la sustentabilidad.

La propuesta se llevará a cabo entre las 11.15 y las 13 en el Auditorio Aapresid del Salón Metropolitano de Rosario, como parte de las actividades del tradicional congreso organizado por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), junto a Expoagro, bajo el lema "Nuestro suelo, nuestra voz".

AApresidDiego Golombek encabezará las Charlas Aaprender en el Congreso Aapresid 2026

El ciclo estará coordinado por el reconocido biólogo y divulgador científico Diego Golombek, quien además abrirá la jornada con una exposición centrada en la relación entre la biología, la cultura y el comportamiento humano.

Un diálogo entre la ciencia y el agro

Doctor en Ciencias Biológicas, investigador superior del CONICET y profesor de la Universidad de San Andrés, Golombek es uno de los principales referentes de la divulgación científica en Argentina.

Su presentación propondrá una reflexión sobre cuánto de nuestra identidad está determinado por la biología y cuánto por el entorno y la cultura, en sintonía con el lema del congreso.

AApresidDiego Golombek encabezará las Charlas Aaprender en el Congreso Aapresid 2026

La propuesta de las Charlas Aaprender busca justamente ampliar la mirada sobre el agro mediante un enfoque multidisciplinario, incorporando experiencias y conocimientos provenientes de diferentes ámbitos para analizar los desafíos del presente y del futuro.

Referentes de distintas disciplinas

El programa también contará con la participación de Sebastián Zuccardi, director de Enología de Bodega Zuccardi y referente de la tercera generación de la familia vitivinícola mendocina.

Su exposición abordará el valor del suelo como punto de partida para la producción, además de reflexionar sobre los legados familiares, la innovación y el aprendizaje permanente.

Desde la economía participará Rosario Campos, licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster por la Universidad de San Andrés. Basará su presentación en los conceptos desarrollados en su libro Más campo, menos mitos, donde analiza el papel estratégico del sector agropecuario en la economía argentina.

Mirá tambiénMás de 100 paneles, invitados de lujo y todas las tendencias: así se palpita el Congreso Aapresid 2026

En materia de innovación tecnológica, el disertante será Fredi Vivas, ingeniero en Sistemas, CEO y cofundador de RockingData y especialista en inteligencia artificial. Autor de varios libros sobre IA y transformación digital, expondrá sobre el impacto de estas herramientas en la toma de decisiones y en los procesos productivos.

La ganadería también tendrá su espacio

El cierre del ciclo estará a cargo del asesor ganadero Carlos Ojea Rullán, empresario y consultor de quinta generación vinculado a la producción pecuaria.

Especialista en mejoramiento genético bovino y fundador de Ojea Rullán & Cía., además de las cabañas La Juanita y Surangus, compartirá su experiencia en el desarrollo de programas de selección genética y su visión sobre el futuro de la ganadería.

Mirá tambiénBanco Santa Fe participará del Congreso Aapresid 2026 con una amplia propuesta financiera para el sector agropecuario

Con esta propuesta, Aapresid vuelve a apostar por un espacio de intercambio abierto que conecta el agro con otras disciplinas, promoviendo el diálogo entre la producción, la ciencia, la innovación y la sociedad en el marco de uno de los principales encuentros tecnológicos del sector agropecuario argentino.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Aapresid

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro