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Del 4 al 6 de agosto

BCR Agtech Forum en Rosario: innovación, inteligencia artificial e inversiones para transformar el agro

La Bolsa de Comercio de Rosario e Innventure AgriFood Tech realizarán una nueva edición del encuentro el martes 4 de agosto, en el marco del Congreso Aapresid 2026 con la fuerza de Expoagro. La jornada reunirá a empresas, startups, inversores, productores y referentes de la agroindustria, con el apoyo de BID Lab.

La agenda comenzará a las 8:30 con la acreditación. A las 9:15 se desarrollará el panel “Financiar la innovación en Argentina”La agenda comenzará a las 8:30 con la acreditación. A las 9:15 se desarrollará el panel “Financiar la innovación en Argentina”
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Bajo el lema “Conectar para transformar el futuro del agro”, el martes 4 de agosto se desarrollará en la Bolsa de Comercio de Rosario una nueva edición del BCR Agtech Forum, organizado por la BCR e Innventure AgriFood Tech, con el apoyo de BID Lab.

La actividad se realizará en el marco del Congreso Aapresid 2026 y abordará algunos de los principales desafíos y oportunidades que atraviesa el ecosistema AgTech, entre ellos el financiamiento de la innovación, la incorporación de inteligencia artificial, el desarrollo de bioproductos, el uso de drones y la vinculación entre empresas, startups e inversores.

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La agenda comenzará a las 8:30 con la acreditación. A las 9:15 se desarrollará el panel “Financiar la innovación en Argentina”, moderado por Ingrid Drago, de la Bolsa de Comercio de Rosario, y con la participación de Carolina Lustosa, de BID Lab; Matías Peire, de ARCAP; y Mayco Mansilla, de Innventure.

A las 10:00 tendrá lugar el espacio “Liderazgo para el futuro de la agroindustria: innovación”, con Ignacio Lartirigoyen, de Lartirigoyen, y Agustín Tamborini, de Boortmalt, bajo la moderación de Fernando Vilella. Luego, a las 10:30, Gerardo Bartolomé, de GDM, participará del panel “Liderazgo para el futuro de la agroindustria: visión y estrategia”, moderado por Nicolás Reinoso.

A las 11:00 se realizará la pitch sessionAgtechs que están revolucionando la cadena agroalimentaria”, en la que AgroPro, Okaratech, Malevo, WeCircular y Sagri presentarán sus soluciones. Participarán Ignacio Euguren, Leonardo Cristalli, Lisandro Pacioni, Adolfo Díaz Valdez y Facundo Della Nave.

Tras un intervalo, la programación continuará a las 12:00 con el panel “Uso de drones en la ganadería y en la agricultura”, que reunirá a representantes del IPCVA, Tekron, Efficattia, Ganader IA e INTA. Participarán Adrián Bifaretti, Eugenio Lobo, Luis Porras y Gabriela Tallarico.

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El cierre será a las 12:30 con “Biología digital: cómo la IA está acelerando el desarrollo de bioproductos”, un espacio dedicado a analizar cómo las herramientas digitales y la inteligencia artificial están transformando los procesos de investigación y desarrollo. El panel contará con la participación de Ramiro Olivera, de Calice; Carlos Morgan, de Elytron; y Silvina Spinelli, de Kresko RNA Tech.

Mercado de la innovación: rondas de vinculación para impulsar nuevas oportunidades

Uno de los ejes distintivos de esta edición serán las rondas de vinculación uno a uno, un espacio de encuentro entre empresas líderes de la agroindustria, referentes de innovación y tecnología, inversores, productores agropecuarios y startups.

Consolidado como un ámbito de referencia para el sector, este formato genera más de 150 reuniones cada año entre quienes buscan identificar soluciones innovadoras, construir vínculos estratégicos y acelerar oportunidades de colaboración, inversión y desarrollo de nuevos proyectos.

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El BCR Agtech Forum se propone consolidar un espacio de intercambio entre tecnología, producción y capital, acercando soluciones innovadoras a las necesidades concretas de la cadena agroalimentaria.

La actividad se realizará en la Bolsa de Comercio de Rosario, Paraguay 755, con cupos limitados e inscripción previa en luma.com/ndqn2few.

Programa BCR Agtech Forum 2026

8:30 | Acreditación

9:15 | Financiar la innovación en Argentina

Modera: Ingrid Drago, de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Participan: Carolina Lustosa, de BID Lab; Matías Peire, de ARCAP; y Mayco Mansilla, de Innventure.

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10:00 | Liderazgo para el futuro de la agroindustria: innovación

Modera: Fernando Vilella.

Participan: Ignacio Lartirigoyen, de Lartirigoyen, y Agustín Tamborini, de Boortmalt.

10:30 | Liderazgo para el futuro de la agroindustria: visión y estrategia

Modera: Nicolás Reinoso.

Participa: Gerardo Bartolomé, de GDM.

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11:00 | Pitch session: “Agtechs que están revolucionando la cadena agroalimentaria”

Presentan sus soluciones Ignacio Euguren, de AgroPro; Leonardo Cristalli, de Okaratech; Lisandro Pacioni, de Malevo; Adolfo Díaz Valdez, de WeCircular; y Facundo Della Nave, de Sagri.

11:30 | Break

12:00 | Uso de drones en la ganadería y en la agricultura

Modera: Adrián Bifaretti, del IPCVA.

Participan representantes de Tekron; Eugenio Lobo, de Efficattia; Luis Porras, de Ganader IA; y Gabriela Tallarico, del INTA.

12:30 | Biología digital: cómo la IA está acelerando el desarrollo de bioproductos

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Modera: Hernán Funes.

Participan: Ramiro Olivera, de Calice; Carlos Morgan, de Elytron; y Silvina Spinelli, de Kresko RNA Tech.

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