Del 4 al 6 de agosto

BCR Agtech Forum en Rosario: innovación, inteligencia artificial e inversiones para transformar el agro

La Bolsa de Comercio de Rosario e Innventure AgriFood Tech realizarán una nueva edición del encuentro el martes 4 de agosto, en el marco del Congreso Aapresid 2026 con la fuerza de Expoagro. La jornada reunirá a empresas, startups, inversores, productores y referentes de la agroindustria, con el apoyo de BID Lab.