El histórico encuentro de ciencia e innovación agropecuaria continúa ampliando su propuesta para consolidarse también como un espacio de vinculación comercial y generación de negocios para toda la cadena productiva. En la edición 2026 del Congreso Aapresid con la fuerza de Expoagro, y por segundo año consecutivo, se llevarán a cabo remates de hacienda junto a importantes operadores del mercado.
Tres días, tres remates: con más de 7.500 cabezas, la ganadería reafirma su lugar en el Congreso Aapresid
La oferta se amplía este año con mayor cantidad de cabezas y la participación de los martillos de Jáuregui Lorda, AFA y ROSGAN, a través de uno de sus socios operadores, Pastore y CIA. Los remates consolidan al Congreso como un espacio donde el conocimiento convive con oportunidades concretas de negocios para toda la cadena agroindustrial.
Del 4 al 6 de agosto, en el Salón Metropolitano de Rosario, se desplegarán tres remates televisados y vía streaming, a cargo de las consignatarias Jauregui Lorda, AFA y ROSGAN, el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario, a través de uno de sus socios operadores, Pastore y CIA. Con una amplia oferta de cabezas, el congreso vuelve a apostar por la ganadería.
Con una amplia oferta de cabezas, el Congreso apuesta por la ganadería, incorporando herramientas comerciales que permiten acercar la oferta y la demanda en un ámbito donde confluyen productores, empresas, consignatarios e inversores.
Martes 4
Tras haber llevado a cabo el primer remate en los más 30 años de historia del encuentro sectorial, la consignataria Jáuregui Lorda Haciendas SRL volverá a elevar el martillo en la presente edición.
Con una oferta de alrededor de 5000 cabezas de invernada, cría, consumo y exportación, se llevará a cabo el martes 4 de agosto desde las 10 de la mañana en la Sala Regeneración y se transmitirá en vivo por Canal Rural.
“Estamos muy contentos de participar nuevamente del congreso, es un orgullo que nos hayan tenido en cuenta. Invitamos a quienes estén buscando muy buenos lotes”, expresó Atilio Panaccio, martillero de la firma fundada en 1947.
Miércoles 5
Desde las 10 de la mañana del día miércoles 5 de agosto, en la Sala Regeneración, también se realizará un especial de invernada y cría a cargo de AFA. El mismo contará con 1000 cabezas y será transmitido en vivo vía streaming.
“Para Agricultores Federados Argentinos es muy importante la convocatoria, el Congreso Aapresid es uno de los eventos más importantes del país. Vamos a llevar muy buenos lotes, buenos plazos y esperamos tener un muy lindo remate”, afirmó Alejandro Milano, gerente de Hacienda y martillero.
Jueves 6
La agenda de remates se completa con la participación del ROSGAN, el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario, a través de uno de sus socios operadores, Pastore y CIA. “Se trata de una firma tradicional de Rosario, con una amplia trayectoria, que pondrá en vidriera hacienda de excelente calidad en un escenario tan importante como el Congreso Aapresid", explicó Raúl Milano, presidente del ROSGAN.
En ese sentido, durante la última jornada del evento, desde las 15 horas, el ROSGAN subastará un total de 1500 cabezas para faena en la Sala Regeneración. En paralelo, el encuentro se transmitirá vía streaming en el canal del ROSGAN para facilitar la participación de productores, consignatarios y compradores de todo el país.
“La apuesta no está en la cantidad, sino en la calidad. Estos animales son con destino a faena y provienen de establecimientos que representan lo mejor de la zona núcleo”, agregó el referente.
Asimismo, respecto de la renovada apuesta del Congreso Aapresid para con la ganadería, expresó: “Para nosotros es muy valioso poder acompañar un evento de estas características y estar presentes en un ámbito donde se piensa el futuro del agro".