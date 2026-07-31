Edición 2026

Tres días, tres remates: con más de 7.500 cabezas, la ganadería reafirma su lugar en el Congreso Aapresid

La oferta se amplía este año con mayor cantidad de cabezas y la participación de los martillos de Jáuregui Lorda, AFA y ROSGAN, a través de uno de sus socios operadores, Pastore y CIA. Los remates consolidan al Congreso como un espacio donde el conocimiento convive con oportunidades concretas de negocios para toda la cadena agroindustrial.