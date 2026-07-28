Rosario

FERTILIZAR llegará al Congreso Aapresid con una agenda centrada en la salud del suelo y la nutrición de cultivos

La entidad participará del Congreso Aapresid 2026 con una propuesta orientada a promover una producción agrícola más eficiente y sostenible. Formará parte de la agenda técnica del CABUA y exhibirá publicaciones y herramientas destinadas a impulsar el uso responsable de fertilizantes y el cuidado del suelo.