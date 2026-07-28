FERTILIZAR Asociación Civil participará una vez más del Congreso Aapresid, reafirmando su compromiso con la promoción de prácticas que contribuyan a una producción agrícola más eficiente y sostenible, basada en el cuidado y la nutrición de los suelos.
FERTILIZAR llegará al Congreso Aapresid con una agenda centrada en la salud del suelo y la nutrición de cultivos
La entidad participará del Congreso Aapresid 2026 con una propuesta orientada a promover una producción agrícola más eficiente y sostenible. Formará parte de la agenda técnica del CABUA y exhibirá publicaciones y herramientas destinadas a impulsar el uso responsable de fertilizantes y el cuidado del suelo.
El encuentro será en Rosario del 4 al 6 de agosto bajo el lema “Nuestro suelo, nuestra voz”.
Como parte de su agenda institucional, el miércoles 5 de agosto a las 12:00, la entidad participará de la reunión del Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agropecuario (CABUA).
En esta actividad se presentará un análisis actualizado del mercado y de los principales indicadores vinculados a los fertilizantes especiales, aportando información técnica para comprender la evolución de este segmento y su contribución a una agricultura cada vez más sustentable.
Participaran de este espacio otras organizaciones como Secretaría de Agricultura, ganadería y Pesca del Ministerio de Economía y sus Subsecretarias; Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes; Ministerio de Salud; INTA; SENASA; INTI; CONICET; CONADEV; CABIO; CASAFE; CIAFA; Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC); Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO); Fundación para el Estudio de Especies Invasivas (FUEDEI); Fundación Argentina de Microbiología (AAM); FAO; AAPRESID; y CREA.
El cuidado del suelo será el eje de la participación de FERTILIZAR
Durante todo el Congreso, FERTILIZAR AC estará presente con un stand institucional, donde los asistentes podrán conocer las principales iniciativas de la Asociación, acceder a publicaciones técnicas y material de consulta, entre ellas el Manual "Somos Nuestro Suelo", además de contenidos audiovisuales sobre nutrición de cultivos, salud del suelo y manejo responsable de fertilizantes.
Con su participación en el Congreso Aapresid 2026, FERTILIZAR AC continúa impulsando la generación y difusión de conocimiento técnico, promoviendo el uso eficiente de los nutrientes y la conservación de uno de los recursos estratégicos para la producción agropecuaria: el suelo.
Acerca de FERTILIZAR AC
Fundada hace más de 30 años, Fertilizar es una asociación civil sin fines de lucro formada por diferentes actores de la industria agropecuaria, cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad del sistema productivo.