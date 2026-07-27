El Banco Nación participará, como patrocinante, de una nueva edición del Congreso Aapresid 2026 con la fuerza de Expoagro, que se realizará del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario bajo el lema "Nuestro Suelo, Nuestra Voz".
Banco Nación acompañará el Congreso Aapresid con una propuesta integral para el agro
La entidad acompañará una vez más uno de los principales encuentros de conocimiento e innovación en agricultura sustentable de la Argentina y la región. Anuncian novedades y herramientas financieras.
Durante las tres jornadas, la entidad estará presente con su propuesta integral de productos y servicios destinada al sector agropecuario, con el objetivo de acompañar a productores, empresas y emprendedores en sus proyectos de inversión, crecimiento y modernización.
Propuesta integral de productos y servicios
Esta participación reafirma el compromiso del banco con el desarrollo productivo, la innovación y la sostenibilidad del agro argentino, mediante herramientas financieras y soluciones que contribuyen a mejorar la competitividad, promover la incorporación de tecnología y fortalecer la transformación de las distintas cadenas de valor.
El congreso constituye uno de los eventos más relevantes del país y la región en materia de producción agropecuaria sustentable. Cada edición reúne a más de 12.000 asistentes y 350 disertantes nacionales e internacionales, entre productores, técnicos, investigadores, empresarios, instituciones y referentes.
Apuesta por el sector
Con su presencia en este evento, el Banco Nación continúa consolidando su cercanía con el sector agroindustrial y su rol como aliado estratégico de quienes producen, invierten e innovan en todo el territorio nacional.