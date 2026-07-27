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Edición 2026

Banco Nación acompañará el Congreso Aapresid con una propuesta integral para el agro

La entidad acompañará una vez más uno de los principales encuentros de conocimiento e innovación en agricultura sustentable de la Argentina y la región. Anuncian novedades y herramientas financieras.

El Banco Nación llevará su oferta financiera al Congreso Aapresid de RosarioEl Banco Nación llevará su oferta financiera al Congreso Aapresid de Rosario
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El Banco Nación participará, como patrocinante, de una nueva edición del Congreso Aapresid 2026 con la fuerza de Expoagro, que se realizará del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario bajo el lema "Nuestro Suelo, Nuestra Voz".

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Durante las tres jornadas, la entidad estará presente con su propuesta integral de productos y servicios destinada al sector agropecuario, con el objetivo de acompañar a productores, empresas y emprendedores en sus proyectos de inversión, crecimiento y modernización.

Propuesta integral de productos y servicios

Esta participación reafirma el compromiso del banco con el desarrollo productivo, la innovación y la sostenibilidad del agro argentino, mediante herramientas financieras y soluciones que contribuyen a mejorar la competitividad, promover la incorporación de tecnología y fortalecer la transformación de las distintas cadenas de valor.

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El congreso constituye uno de los eventos más relevantes del país y la región en materia de producción agropecuaria sustentable. Cada edición reúne a más de 12.000 asistentes y 350 disertantes nacionales e internacionales, entre productores, técnicos, investigadores, empresarios, instituciones y referentes.

Apuesta por el sector

Con su presencia en este evento, el Banco Nación continúa consolidando su cercanía con el sector agroindustrial y su rol como aliado estratégico de quienes producen, invierten e innovan en todo el territorio nacional.

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