En los '70 la erosión de los suelos pampeanos puso en alerta a los productores. La siembra directa fue la respuesta que encontraron al problema: dejaron de arar el suelo y ahorraron 60% de combustible; dejaron los "rastrojos" de cosechas anteriores y repusieron residuos orgánicos al suelo manteniendo su humedad; diversificaron cultivos para mantener raíces vivas y suelo cubierto todo el año.
Los creadores del "big bang" agrícola argentino se reúnen en el Congreso de Aapresid
La siembra directa quintuplicó la producción de granos, generó industria nacional de exportación y ensancha fronteras con nuevas tecnologías. Ahora estudia cómo cuidar el suelo y hacer crecer la productividad.
En la actualidad, más del 90% de la superficie agrícola argentina se cultiva bajo siembra directa, modalidad que generó el desarrollo de sembradoras que hoy son productos de exportación. La biotecnología hizo su aporte y a mediados de los '90 el país tuvo en los productores a los principales generadores de divisas.
Las campañas agrícolas saltaron de 30-35 de toneladas en los '70 y '80 hasta los 160 millones que podrían alcanzarse este año; un verdadero Big-Bang que aún se expande con nuevas fronteras y prácticas y la llegada de más tecnología.
La Asociación Argentina de Siembra Directa nació de ese proceso virtuoso en el que participaron los productores y el Inta. Del 4 al 6 de agosto se desarrollará en el Salón Metropolitano de Rosario la 34° edición del Congreso Aapresid, bajo el lema "Nuestro Suelo, nuestra voz".
Menos herbicidas
"Necesitamos descompactar el suelo, usar raíces de distintas variedades para que eso nos pueda generar una descompactación. Si queremos reducir los insumos que vamos a estar utilizando en el campo, el cultivo de servicio nos va a servir para competir a las malezas con menor aplicación de herbicidas".
Así definió Carolina Meiller, directora adjunta de prospectiva de Aapresid, uno de los objetivos del encuentro al que llegarán especialistas nacionales y de todo el mundo.
"Miramos mucho también el tema de la transitabilidad de las máquinas dentro de los lotes, cómo poder ser más eficientes al momento de la cosecha por la compactación generada también por las mismas maquinarias" explicó a El Litoral la especialista.
Sobre la integración entre química, biología y sustentabilidad, apuntó que "hoy la fertilización química es importante y es necesaria para lograr los niveles productivos que queremos alcanzar. Pero también existe la química biológica y podemos optimizar el uso de industria química sin dejar de pensar en los rindes productivos que queremos buscar".
Ley de Semillas y políticas públicas
En el plano legislativo y de gestión, Meiller anticipó que en el Congreso se analizarán avances significativos respecto a la Ley de Semillas que impulsa el gobierno nacional.
Destacó que actualmente existe un trabajo conjunto y un consenso inédito entre las cuatro gremiales agropecuarias, Crea, Aapresid, los semilleros y la Secretaría de Agricultura, para elaborar un proyecto que beneficie a todos los actores y permita el "aggiornamento" tecnológico necesario para enfrentar plagas y enfermedades.
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de políticas públicas sostenidas, mencionando el trabajo de la Fundación Barbechando y el rol de Aapresid como "retaguardia técnica" para brindar consistencia científica a las leyes.
Entre las demandas del sector, Meiller listó la Infraestructura logística, incluyendo la recuperación de vías férreas y mejora de caminos rurales. También el marco impositivo para que los recursos aportados por el productor se vuelvan beneficios tangibles.
Una invitación abierta a toda la cadena
El Congreso Aapresid 2026 contará con más de nueve ejes temáticos que abarcan desde lo académico hasta lo empresarial y político, con soporte científico del INTA y el CONICET.
El evento convoca a productores, científicos, políticos y referentes internacionales para debatir, entre otros temas, la apertura de mercados en Europa y la posición del Mercosur.
Los ejes temáticos del Congreso son:
Aprender Produciendo: Basado en el programa Sistema Chacras (I+D de Aapresid), busca dar respuesta a las demandas del productor mediante el desarrollo de tecnologías sustentables aplicadas directamente en su ambiente y sistema de producción.
Sistemas Integrados: Promueve la diversidad productiva y la integración como estrategias para alcanzar una mayor sustentabilidad, visibilizando experiencias de innovación en los territorios.
Manejo de Cultivos: Se centra en compartir información y resultados sobre decisiones productivas vinculadas al suelo y el agua, buscando que el aprendizaje colectivo mejore la toma de decisiones prácticas.
Manejo de Plagas: Coordinado por la Red de Manejo de Plagas de Aapresid, aborda el control eficiente de malezas, insectos y enfermedades, analizando resistencias y nuevas tecnologías disponibles.
Innovación y Agtech: Pone el foco en la adopción tecnológica práctica, ayudando a entender el impacto real de las herramientas digitales en el negocio y la eficiencia de los sistemas.
Desafíos Globales: Analiza el impacto de la geopolítica, el comercio internacional y las exigencias de sustentabilidad en el agro argentino, proyectando la experiencia local hacia el mundo.
Perspectivas Sociopolíticas: Un espacio de articulación para debatir sobre educación, comunicación y regulaciones gubernamentales, con el fin de generar consensos que logren cambios reales en el sector.
Salud del Suelo: Aborda estrategias de diagnóstico y manejo agronómico para fortalecer la funcionalidad y resiliencia del suelo, considerándolo un activo estratégico para la producción.
Gestión Empresarial: Es un eje nuevo que se enfoca en las finanzas, la rentabilidad y las estrategias de gestión a largo plazo para las empresas agropecuarias