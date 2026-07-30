En Rosario, del 4 al 6 de agosto

Los creadores del "big bang" agrícola argentino se reúnen en el Congreso de Aapresid

La siembra directa quintuplicó la producción de granos, generó industria nacional de exportación y ensancha fronteras con nuevas tecnologías. Ahora estudia cómo cuidar el suelo y hacer crecer la productividad.