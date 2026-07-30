Congreso Aapresid 2026

El valor de la conectividad y la tecnología: ¿Dónde se juega la transformación digital del sector?

Con la mirada puesta en su participación en el Congreso Aapresid 2026 con la fuerza de Expoagro, desde Personal Tech reflexionan sobre el desafío de cerrar la brecha entre el potencial productivo del agro argentino y su realidad actual.