La transformación digital de una empresa, de un sector productivo o incluso de un país es un proceso gradual, compuesto por distintas etapas, que no tiene un punto final definido. Pero en el que cada paso correctamente implementado contribuye a organizaciones más eficientes, competitivas y productivas.
El valor de la conectividad y la tecnología: ¿Dónde se juega la transformación digital del sector?
Con la mirada puesta en su participación en el Congreso Aapresid 2026 con la fuerza de Expoagro, desde Personal Tech reflexionan sobre el desafío de cerrar la brecha entre el potencial productivo del agro argentino y su realidad actual.
Personal Tech, socio tecnológico que acompaña la evolución digital de las empresas y organismos públicos, participará del Congreso Aapresid 2026 con la fuerza de Expoagro, que se realizará del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario, uno de los encuentros más importantes para la agroindustria a nivel nacional e internacional.
Con más de tres décadas de trayectoria, Aapresid conecta innovación, tecnología y conocimiento para impulsar sistemas productivos cada vez más sustentables, reuniendo a productores, técnicos, investigadores, empresas y referentes de toda la cadena agroindustrial.
La participación de Personal Tech en este espacio refleja su compromiso con la evolución digital del agro y con la generación de ámbitos de diálogo sobre los desafíos y oportunidades que atraviesa el sector.
La transformación digital, protagonista del agro que viene
Durante el evento, la compañía formará parte de un panel donde se compartirán experiencias, problemáticas y soluciones concretas para los productores. La conversación abordará el rol de la conectividad y de las herramientas digitales para responder a las necesidades de los distintos eslabones de la cadena de valor, poniendo en el centro a las personas y a sus desafíos cotidianos.
Esa participación llega en un momento en que la transformación digital dejó de ser una promesa a futuro para convertirse en una prioridad estratégica del sector. Se trata de un proceso gradual, compuesto por distintas etapas, que no tiene un punto final definido. Pero en el que cada paso correctamente implementado contribuye a organizaciones más eficientes, competitivas y productivas.
En ese recorrido, las personas ocupan un rol central: una transformación digital sostenible es aquella que pone a los equipos en el centro y los acompaña con software, hardware, plataformas, capacitación y acceso a información confiable para mejorar la forma de trabajar. La tecnología no es un fin en sí mismo y requiere involucramiento real de quienes lideran y operan las empresas.
Conectividad, datos e inteligencia artificial para producir más
"La conectividad es el primer habilitador de este proceso. Contar con conexión en el campo, en una planta industrial o en un puerto es una condición necesaria, aunque no suficiente", expresaron desde Personal Tech.
A partir de allí comienza la digitalización: la captura de datos mediante sensores, drones, imágenes satelitales o estaciones meteorológicas, que luego se transforman en información valiosa para la toma de decisiones en tiempo real. Este ecosistema de información es el que hoy permite avanzar hacia modelos de agricultura de precisión, incorporar soluciones basadas en inteligencia artificial y la internet de las cosas (IoT), potenciar la automatización y la trazabilidad, y acompañar esquemas productivos cada vez más sustentables y regenerativos.
"Decidir a tiempo permite anticipar problemas, reducir pérdidas y aprovechar oportunidades. Cuando conectividad, datos y capacitación se integran, la transformación digital comienza a consolidarse como parte de la cultura organizacional", agregaron.
Tecnología con estrategia para ganar competitividad
En este contexto, compañías como Personal Tech pueden desempeñar un rol clave como socios tecnológicos del sector agroindustrial. A través de soluciones de conectividad robusta en zonas rurales, servicios de comunicación para operaciones críticas, plataformas de gestión de datos, ciberseguridad e integración de tecnologías IoT, es posible acompañar a productores, cooperativas e industrias alimenticias en la mejora de sus procesos productivos, logísticos y comerciales.
El objetivo, destacaron, no es incorporar tecnología por sí misma, sino hacerlo con un propósito claro: optimizar costos, mejorar indicadores clave, garantizar trazabilidad y aumentar la competitividad en mercados cada vez más exigentes.
Adquirir tecnología no es lo mismo que implementarla y una solución mal pensada siempre resulta costosa. Por eso, cobra relevancia el diagnóstico previo, para identificar qué problema se busca resolver, qué procesos necesitan mejora y qué resultados concretos se esperan alcanzar.
La responsabilidad de ese análisis no debe recaer únicamente en quien compra, sino también en quienes proveen las soluciones, trabajando de manera conjunta con sus clientes.
"Argentina tiene, una vez más, una oportunidad relevante en el sector agroindustrial y alimenticio para cerrar la brecha entre su enorme potencial productivo y la realidad. La tecnología, cuando se aplica con criterio y visión estratégica, se convierte en una herramienta poderosa para impulsar el desarrollo sostenible, la competitividad y el crecimiento de toda la sociedad", observaron desde la empresa.