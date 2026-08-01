Edición 2026

La Gestión Empresarial tendrá su propia agenda en el Congreso Aapresid

El evento incorporará paneles dedicados exclusivamente a las decisiones económicas que hoy definen la competitividad del agro. Economistas, empresarios y especialistas abordarán temas vinculados al financiamiento, la rentabilidad, la inversión y la gestión de las empresas.