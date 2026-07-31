Del 4 al 6 de agosto

Banco Santa Fe participará del Congreso Aapresid 2026 con una amplia propuesta financiera para el sector agropecuario

Banco Santa Fe dirá presente en una nueva edición del Congreso Aapresid 2026, que se desarrollará los días 4, 5 y 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario, con una propuesta integral de financiamiento, productos y servicios diseñada para el sector agropecuario.