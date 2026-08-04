Alimentos y energía “por encima del precio”

La geopolítica redefine el mapa de la agricultura desde la Argentina

En la apertura del 34° congreso de Aapresid, Marcelo Torres explicó los desafíos de la producción en un mundo fragmentado. Tecnología, comparación con Brasil y la necesidad de sumar valor a la producción, en el análisis del presidente de la entidad.