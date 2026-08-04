El sector agroindustrial efectuó operaciones de liquidación de exportaciones por U$S 2918 millones y los primeros siete meses del año acumularon un total de U$S 16.297 millones, de acuerdo con los datos proporcionados por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.
Las liquidaciones de la agroindustria cayeron 28% en julio
De acuerdo con el informe de Ciara-CEC en julio las liquidaciones fueron de U$S 2.918 millones y acumula U$S 16.297 millones los primeros siete meses del año.
El informe de las dos entidades indica que en julio el ingreso de divisas tuvo una caída del 28% respecto al mismo mes del año pasado y el 3% menos respecto de junio de 2026. En el acumulado interanual la retracción fue del 16%.
El informe recuerda que el mes de julio de 2025 se caracterizó por la finalización del Decreto 38/2025 que fijó bajas temporales de derechos de exportación y, por lo tanto, un flujo de ventas a exportación y registro de contratos de ventas al exterior superior al promedio histórico de ese mes, mientras que el año 2026 tiene el perfil de ser una campaña agrícola normal gracias a la ausencia de esquemas temporales.
De acuerdo con el relevamiento que realiza la Bolsa de Comercio de Rosario, las proyecciones de liquidación del agro para todo este año rondarán los U$S 34.900 millones, mientras se estima que los sectores energéticos y mineros aportarán otros U$S 23.000 millones, de acuerdo con la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM)
Aumento de las cantidades
Por su parte la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que las exportaciones agroindustriales siguieron su tendencia al alza el primer semestre de 2026 con un volumen comercializado de 63 millones de toneladas, un 15% superior al mismo período del 2025 mientras que el valor exportado ascendió a U$D 27.447 millones, también un 18% superior al 2025.
De acuerdo con el informe, el crecimiento es explicado principalmente por la participación del girasol con un aumento del 129% en volumen y del 129% en valor; el trigo con un aumento del 56% en el volumen y del 41% en el valor; las legumbres con un aumento del 48% en volumen y del 68% en valor; los cítricos agrios con un aumento del 23% en volumen y del 46% en valor; los lácteos con un aumento del 24% en el volumen y del 15% en el valor; la pesca con un aumento del 12% en volumen y del 19% en valor; la cebada con un aumento del 19% en el volumen y un 15% en el valor; el maíz con una mejora del 10% en volumen y del 7% en valor; el sorgo con un aumento del 12% en el volumen y del 19% en el valor y hortalizas pesadas con un aumento del 8% en el volumen y del 14% en el valor.
En total, 37 complejos, que representan el 70% del volumen total exportado, de los 54 analizados mostraron crecimientos respecto de 2025.
Además, se destacan 25 productos que se exportaron por primera vez en varios años. Tal es el caso de semillas de cártamo, grasa de cerdo, poroto salvaje, grañones y sémolas de maíz, carne caprina, manzanas, peras y damascos secas, gomas de mascar, preparaciones para sopas, entre otros.
Los principales destinos de venta fueron: Vietnam, China, Arabia, Brasil, Argelia, Indonesia, Perú, Malasia, India y Egipto. Estos 10 destinos representaron más del 53% del volumen total exportado.