Las ventas de vehículos usados dejaron en julio una señal alentadora para el mercado. Si bien las operaciones se ubicaron por debajo del mismo mes de 2025, el sector logró revertir la tendencia de los últimos meses con un crecimiento respecto de junio y consolidó un volumen de comercialización superior al millón de unidades en lo que va del año.
Venta de autos usados: el mercado mostró señales de recuperación y Santa Fe volvió a destacarse
Aunque las operaciones cayeron frente a julio del año pasado, el sector registró un leve crecimiento respecto de junio. Santa Fe se ubicó entre las provincias con mayor avance mensual y desde la Cámara del Comercio Automotor aseguran que el mercado ofrece oportunidades para quienes ajustan los precios a la nueva realidad.
Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante julio se vendieron 156.810 vehículos usados, lo que representa una baja interanual del 12,57 % frente a las 179.363 unidades comercializadas en igual mes del año pasado. Sin embargo, comparado con junio, cuando se habían registrado 155.492 operaciones, el mercado mostró una mejora del 0,85 %.
Entre enero y julio se concretaron 1.048.438 transferencias, apenas un 4,49 % menos que en el mismo período de 2025, un desempeño que refleja un mercado que continúa activo pese al nuevo escenario económico.
Santa Fe, entre las provincias con mejor desempeño
Uno de los datos más destacados del informe fue el comportamiento de Santa Fe. La provincia registró un crecimiento del 7,83 % en las ventas de julio respecto de junio, ubicándose entre las jurisdicciones con mejor evolución del país.
Solo Formosa, Santa Cruz, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero mostraron incrementos superiores, lo que confirma el dinamismo del mercado santafesino en un contexto de fuerte competencia entre los vehículos nuevos y usados.
En el acumulado anual, Santa Fe mostró una caída del 2,59 %, un retroceso menor al promedio nacional y más moderado que el registrado en varias provincias.
Los precios, la clave para concretar las ventas
El secretario de la Cámara del Comercio Automotor, Alejandro Lamas, explicó que la desaceleración interanual responde a varios factores.
Por un lado, mencionó el efecto estacional de las vacaciones de invierno y el impacto que tuvo el Mundial de fútbol sobre la actividad comercial. Pero también señaló un cambio en el comportamiento del mercado.
"Tenemos una oferta de vehículos 0 km muy agresiva en bonificaciones y variedad de modelos, lo que obliga a un importante reacomodamiento de los valores de los usados", sostuvo.
En ese sentido, aseguró que quienes adaptan el precio de venta a las condiciones actuales logran concretar rápidamente las operaciones.
"El que ajusta su precio y lo ofrece de forma razonable lo vende; el que no, simplemente da vueltas y no logra concretar su objetivo", afirmó.
Qué buscan hoy los compradores
Desde la entidad también advirtieron que las tasas de financiamiento continúan siendo uno de los principales obstáculos para impulsar una mayor demanda.
En cuanto a las preferencias del mercado, Lamas explicó que los vehículos que mejor conservan su valor son los modelos de motorización 1.6 y 2.0, especialmente aquellos de gama media, con trayectoria, disponibilidad de repuestos y respaldo de marca.
Además, señaló que el comportamiento del comprador cambia según el objetivo de la operación.
"Quien compra por pasión prioriza el vehículo por encima de los costos de mantenimiento. En cambio, quien realiza una compra racional analiza el seguro, la patente, el consumo y la disponibilidad de repuestos", indicó.
Los modelos usados más vendidos de julio
El ranking de los diez vehículos usados más comercializados volvió a estar encabezado por el Volkswagen Gol y Trend, seguido por la Toyota Hilux y el Chevrolet Corsa/Classic.
Completaron el listado:
Volkswagen Amarok
Ford Ranger
Peugeot 208
Ford EcoSport
Toyota Corolla
Ford Ka
Fiat Palio
El informe refleja que las pickups y los modelos compactos continúan siendo los preferidos por los argentinos, tanto por su confiabilidad como por su valor de reventa.