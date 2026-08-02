Mercado automotor

Venta de autos usados: el mercado mostró señales de recuperación y Santa Fe volvió a destacarse

Aunque las operaciones cayeron frente a julio del año pasado, el sector registró un leve crecimiento respecto de junio. Santa Fe se ubicó entre las provincias con mayor avance mensual y desde la Cámara del Comercio Automotor aseguran que el mercado ofrece oportunidades para quienes ajustan los precios a la nueva realidad.