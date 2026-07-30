Así como en la actividad económica, el mercado automotor de Argentina cerró el primer semestre del año con patentamientos que mostraron dos velocidades: las motos siguen creciendo, mientras que los automóviles volvieron a quedar por debajo de las ventas en 2025.
El mercado automotor también viaja a dos velocidades: motos al alza y autos frenados
Según el INDEC, entre enero y junio se registraron 748.614 unidades creció un 16,9% interanual principalmente gracias a la venta de motovehículos, mientras que los automóviles y el transporte de carga cerraron en negativo.
Así lo informó el INDEC. Sobre el segundo trimestre contabilizó 384.181 unidades durante los primeros tres meses de 2026 y otras 364.433 entre abril y junio. En total, fueron 748.614 registros, con una mejora acumulada de 16,9% frente al mismo período del año anterior. Sin embargo, el segundo trimestre resultó 5,1% inferior al primero, señal de que el volumen perdió impulso después del arranque del año.
La composición explica esa aparente contradicción estadística. Los patentamientos de motovehículos crecieron 45% durante el semestre y se convirtieron en el principal motor del indicador. También aumentaron los acoplados, 6,1%, y la maquinaria agrícola, vial e industrial —MAVI—, 1,1%.
Del otro lado, los automóviles acumularon una caída de 9,3% y el transporte y carga retrocedió 9,8%. El resultado agregado mejoró, pero no porque todos los segmentos avanzaran de manera pareja: el salto de las motos compensó el deterioro de los vehículos de cuatro ruedas.
Segundo trimestre
El segundo trimestre cerró con una suba interanual de 13,6%, pero quedó por debajo del volumen registrado entre enero y marzo. La comparación muestra un mercado que continuó creciendo frente al año pasado, aunque comenzó a enfriarse sobre su propio punto de partida de 2026.
La lectura del organismo estadístico nacional sobre el segmento automotor se condice con el relevamiento realizado por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara), que atribuye ese comportamiento a una combinación de tasas todavía elevadas, abundancia de unidades, promociones y consumidores que postergan decisiones ante la expectativa de nuevas rebajas.
“La primera parte del año estuvo marcada por un exceso de unidades, dudas en la demanda y una fuerte competencia por precios y promociones”, explicó el presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, Sebastián Beato.
La entidad también señaló que las terminales y concesionarios mantienen un stock importante sin vender. A eso se suma una modificación en la oferta: más marcas, mayor disponibilidad de vehículos importados y una competencia que obliga a revisar precios y márgenes. Y estima que la posibilidad de una reacción más firme dependerá de “la financiación a largo plazo, a la baja o a tasa cero”, además de un reacomodamiento de precios e impuestos que permita reducir el stock acumulado en las concesionarias.
Datos mensuales
El último mes del semestre dejó señales menos lineales. En junio se patentaron 31.127 automóviles, con una caída interanual de 15,1%. Sin embargo, la serie desestacionalizada mejoró 2,3% frente a mayo, aunque la tendencia-ciclo volvió a retroceder 0,7%.
Los motovehículos volvieron a marcar la diferencia. Se registraron 69.439 unidades, un 50% más que en junio de 2025. La medición desestacionalizada avanzó 0,9% mensual y la tendencia-ciclo subió 0,5%, prolongando una dinámica que ya había colocado a este segmento claramente por encima del año anterior.
El transporte y carga mostró 15.550 patentamientos. Creció apenas 1,5% interanual, pero rebotó 13,1% respecto de mayo en la serie sin estacionalidad. Ese movimiento permitió cortar parcialmente las caídas de los meses anteriores, aunque el semestre siguió 9,8% abajo.
Los acoplados sumaron 1.107 registros, con un avance interanual de 15,9%, pero una baja mensual desestacionalizada de 0,2%. La MAVI alcanzó 1.114 unidades, aumentó 14,4% frente a junio de 2025 y retrocedió 1,6% contra mayo.
Santa Fe replicó las dos velocidades y acompañó la tendencia nacional. En la provincia se patentaron en el sexto mes del año 3.038 automóviles, con una caída interanual de 11,6%. En contraste, las motos llegaron a 6.901 unidades y crecieron 54,8%. También avanzaron el transporte y carga, con 1.414 registros y una suba de 10,9%, y los acoplados, con 130 unidades y un incremento de 11,1%. La excepción dentro de los bienes vinculados a la producción fue la MAVI: sumó 194 registros y cayó 3,5% frente al mismo mes de 2025.
Importados en autos, nacionales en motos
El origen de las unidades muestra otro cambio relevante. En junio, el 84,8% de los automóviles patentados fue importado y sólo el 15,2% nacional. Los autos fabricados en el país cayeron 49,5% interanual, mientras los importados retrocedieron apenas 3,3%.
La relación se invierte por completo en los motovehículos: el 96,7% fue de origen nacional y apenas el 3,3% importado. En acoplados, la producción local explicó el 97,9% de las operaciones. El transporte y carga tuvo una distribución más equilibrada, con 58,5% nacional y 41,5% importado; mientras que en MAVI volvieron a imponerse las unidades extranjeras, con 57,5%.
De acuerdo a la lectura de la asociación de concesionarios, afirma que la electromovilidad se consolidó como el segmento más dinámico del mercado de vehículos en el país y las unidades las unidades de origen chino combinan la mayor participación y tasas de crecimiento en el primer semestre, impulsado por el Decreto 49/2025, que fijó en 0% el derecho de importación para vehículos con un valor FOB tope de US$ 16.000 por unidad con un cupo de importación anual de 50.000 unidades.