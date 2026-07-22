El mercado automotor argentino atraviesa uno de los momentos más particulares de los últimos años. Mientras las ventas de vehículos cero kilómetro muestran una fuerte desaceleración durante julio, los autos usados de menor valor continúan siendo una de las opciones más buscadas por quienes necesitan cambiar el vehículo sin realizar un desembolso millonario. Al mismo tiempo, el Gobierno avanza con cambios para ampliar la oferta de modelos híbridos y eléctricos que ingresarán al país.
Qué pasa con el mercado automotor: usados económicos, caída de ventas y nuevos eléctricos
El sector atraviesa un escenario de contrastes. Los patentamientos de vehículos nuevos siguen en baja, los usados económicos ganan protagonismo y se prepara una nueva etapa para los híbridos y eléctricos
La combinación de menor demanda, nuevas políticas para la importación y un consumidor cada vez más cauteloso redefine el escenario de un sector que todavía busca recuperar el dinamismo que mostró durante los primeros meses del año.
Los usados por menos de $15 millones, entre los más buscados
Con un mercado donde los precios de los cero kilómetro siguen siendo elevados, muchos compradores vuelven la mirada hacia los vehículos usados.
Dentro del segmento de menos de 15 millones de pesos aparecen modelos consolidados por su bajo costo de mantenimiento y disponibilidad de repuestos. Entre ellos se destacan el Volkswagen Gol, Chevrolet Classic, Ford Ka, Fiat Palio, Renault Clio, Peugeot 207, Toyota Etios, Ford Fiesta, Chevrolet Corsa y Fiat Uno, opciones que continúan liderando las búsquedas por su relación entre precio y confiabilidad.
Especialistas del sector sostienen que estos vehículos siguen siendo la puerta de entrada al mercado para quienes buscan un primer auto o necesitan reemplazar el actual con un presupuesto acotado.
Julio, con un fuerte freno en los patentamientos
Mientras el mercado de usados mantiene movimiento, la situación es distinta para los vehículos nuevos.
Las ventas de autos cero kilómetro registran una caída superior al 30% en lo que va de julio, luego del impulso observado durante el primer semestre. Entre las causas aparecen la estacionalidad propia del mes, el encarecimiento del financiamiento y una demanda que comenzó a moderarse después de varios meses de crecimiento.
Desde las concesionarias consideran que el comportamiento del mercado durante agosto será determinante para evaluar si se trata de una desaceleración puntual o del inicio de una tendencia más prolongada.
Híbridos y eléctricos: qué se espera para los próximos meses
En paralelo, el mercado también observa con expectativa la llegada de nuevos vehículos híbridos y eléctricos.
El Gobierno analiza modificaciones en el esquema de cupos para facilitar el ingreso de modelos durante 2027, una medida que podría ampliar la oferta disponible en el país e incluso abrir la puerta para marcas que hoy no tienen presencia oficial, como Tesla. El objetivo es incrementar la competencia y acelerar la incorporación de tecnologías de movilidad sustentable.
La iniciativa busca complementar la apertura para vehículos electrificados con menores costos de importación y una mayor diversidad de modelos, en un segmento que todavía representa una pequeña porción del mercado argentino, pero que muestra un crecimiento sostenido.
Un mercado que cambia de rumbo
El panorama actual refleja un cambio en las prioridades de los consumidores. Mientras muchos optan por vehículos usados para contener el gasto, otros comienzan a mirar de cerca la oferta de autos electrificados que podría ampliarse en los próximos meses.
La evolución de las ventas, las condiciones de financiamiento y las medidas oficiales serán determinantes para definir el rumbo del mercado automotor durante la segunda mitad del año.