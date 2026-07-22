INDEC

La economía nacional en mayo tuvo un leve avance interanual con otra caída mensual

El EMAE creció apenas 0,2% interanual y mostró una caída del 0,5% contra abril en la serie desestacionalizada. El Gobierno volvió a apoyarse en la tendencia-ciclo, pero el informe mostró que la mejora anual se redujo al 1,7% en los primeros cinco meses del año.