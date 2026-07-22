El informe del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado este miércoles por el INDEC dejó una postal incómoda, similar a las que ya había ofrecido marzo y abril.
La economía nacional en mayo tuvo un leve avance interanual con otra caída mensual
El EMAE creció apenas 0,2% interanual y mostró una caída del 0,5% contra abril en la serie desestacionalizada. El Gobierno volvió a apoyarse en la tendencia-ciclo, pero el informe mostró que la mejora anual se redujo al 1,7% en los primeros cinco meses del año.
Según el informe, la economía nacional creció solo 0,2% frente a mayo de 2025, pero volvió a caer en la medición desestacionalizada, esta vez 0,5% respecto del mes anterior. En la serie tendencia-ciclo, el organismo registró una mejora de 0,2%.
La secuencia mensual del año grafica la volatilidad del indicador: enero subió 0,2%, febrero cayó 2,5%, marzo rebotó 2,8%, abril bajó 1,5% y mayo retrocedió otro 0,5%.
El dato acumulado también se moderó. En los primeros cinco meses del año, la actividad económica de la Argentina se ubicó en 1,7% contra igual período de 2025, reflejando un movimiento decreciente del 2,3% que mostraba marzo y el 2,2% de abril.
La lectura oficial
El ministro de Economía, Luis Caputo, eligió destacar el medio vaso lleno. En X sostuvo que “la economía acumuló un crecimiento de 1,7% en los primeros 5 meses del año en relación a igual período de 2025” y remarcó que el indicador tendencia-ciclo “creció 0,2% mensual y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, el ciclo más largo desde 2011”.
Esa es la línea interpretativa que el Gobierno viene sosteniendo desde el informe anterior: mirar menos la serie desestacionalizada, afectada por saltos de corto plazo, y más la tendencia-ciclo, que suaviza la volatilidad. El problema es que el dato mensual volvió a mostrar una economía sin tracción pareja. Crece poco contra el año pasado y cae contra abril.
El propio informe del INDEC marcó el contraste: “En mayo de 2026, el estimador mensual de actividad económica registró un crecimiento de 0,2% en la comparación interanual y una disminución de 0,5% respecto a abril en la medición desestacionalizada”.
Los sectores que sostienen
La mejora interanual quedó explicada, otra vez, por pocos sectores. “Con relación a igual mes de 2025, ocho de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en mayo”, indicó el organismo. Los dos rubros más destacados fueron Explotación de minas y canteras, con un avance de 15,7%, y Electricidad, gas y agua, con una suba de 8,0%.
Pero la principal incidencia positiva volvió a estar en el agro. Según el INDEC, “la actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (4,6% i.a.) fue, a su vez, la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE”, seguida por minería. Entre ambas aportaron 1,2 puntos porcentuales al crecimiento interanual del índice.
La composición ratifica la matriz núcleo que tracciona el programa económico: campo, energía y minería son los sectores que generan divisas y que aparecen en el centro del nuevo esquema económico. Pero no alcanzan para ocultar el otro lado del informe.
Industria y comercio, otra vez abajo
La parte más sensible aparece en los sectores ligados al mercado interno. El INDEC señaló que “siete sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual”, entre ellos Pesca, con un derrumbe de 29,3%; Industria manufacturera, con una baja de 5,6%; y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una caída de 4,3%.
La suma de esos tres sectores le restó 1,4 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. En el gráfico de incidencias, el organismo precisó que las actividades con mayor aporte negativo fueron “Industria manufacturera” y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones”.
La comparación con abril muestra además un deterioro en la industria. El mes previo había caído 2,7% interanual; en mayo, la baja se amplió a 5,6%. En comercio, la contracción pasó de 3,2% a 4,3%. La construcción, que venía de caer en abril, mostró una mejora de 1,9%, pero sin peso suficiente para cambiar la lectura general.
El próximo informe técnico del EMAE, con la estimación preliminar de junio, será difundido por el INDEC el jueves 20 de agosto.