"No es lo que parece"

Crecieron 31,4% en junio las exportaciones argentinas de Manufacturas de Origen Industrial

Las ventas fabriles al exterior -sin contar agro, minería y energía- fueron en junio fueron 60% superiores a las del mismo mes del 2023. El dato está lejos de revelar un "regreso" al modelo del gobierno anterior. La baja participación de Santa Fe en el sector y las proyecciones de Economía que hacen prever un camino sin retorno.