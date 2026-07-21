Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) se incrementaron 31,4% en el sexto mes del año, con una diferencia interanual de US$ 578 millones. Las cantidades y los precios aumentaron 9,5% y 20,0%, respectivamente. Productos químicos más metales comunes y sus manufacturas fueron los subrubros que más ascendieron en valores absolutos.
Crecieron 31,4% en junio las exportaciones argentinas de Manufacturas de Origen Industrial
Las ventas fabriles al exterior -sin contar agro, minería y energía- fueron en junio fueron 60% superiores a las del mismo mes del 2023. El dato está lejos de revelar un "regreso" al modelo del gobierno anterior. La baja participación de Santa Fe en el sector y las proyecciones de Economía que hacen prever un camino sin retorno.
En junio de 2026, la participación de las MOI en las exportaciones argentinas fue del 26,7%, lo que equivale a un valor de US$ 2.418 millones.
De ese total, Santa Fe exportó apenas por US$ 189 millones en MOI (7,8% del total nacional del segmento). El perfil exportador santafesino sigue marcado por las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), que facturaron US$ 1.505 millones (45% del total nacional), en tanto que los productos primarios se exportaron por US$ 189 millones desde la provincia.
En el marco del incremento de la balanza comercial, el dato nacional de aumento de ventas fabriles podría parecer significativo por cuanto las MOI se identifican con el sector que más mano de obra genera en un país afectado por el bajo empleo formal privado. Pero un análisis detallado muestra que también para vender afuera, el sector no es el más favorecido del “modelo”.
Sin embargo, también sirve para el análisis lo sucedido en junio del 2023: en aquel mes las MOI alcanzaron US$ 1.463 millones, con una baja del 32,1% interanual. Hoy, el "modelo" exporta 60% por encima de esa cifra, sin generar deuda acumulada por insumos importados impagos.
En lo que va del año
Por su parte, en el acumulado del primer semestre del 2026 (hasta junio), las MOI a nivel nacional representaron el 27,1% de las exportaciones de bienes totales, alcanzando un monto de US$ 13.385 millones.
El crecimiento de las manufacturas de origen industrial (MOI) estuvo impulsado principalmente por los subrubros de productos químicos y conexos y metales comunes y sus manufacturas.
Estos dos sectores fueron los que registraron los mayores ascensos en valores absolutos dentro del rubro, siendo determinantes para alcanzar el citado incremento interanual del 31,4% (equivalente a US$ 578 millones) que experimentaron las MOI en junio de 2026.
La incidencia del RIGI
Si bien una primera lectura sobre las ventas al exterior de las MOI podría interpretarse como un dato valioso para el sector industrial, un análisis detallado deja en evidencia cuáles sectores son los ganadores del escenario contemporáneo, incluso en el ámbito fabril.
A nivel de productos específicos, el informe del Indec resalta el incremento en las ventas externas de carbonatos de litio. Este producto tuvo un impacto particular en destinos clave como China, donde (junto con los porotos de soja y la carne bovina) concentró el 62,7% de las exportaciones argentinas hacia ese país durante el mes analizado.
De hecho, entre los diez productos más exportados, sólo se suma otra manufactura puramente industrial: los vehículos de carga de hasta 5t (básicamente camionetas). En el resto, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) siguen dominando el tablero para sumar 36,9% de las exportaciones.
De los US$ 9.055 exportados desde la Argentina en junio, US$1.886 fueron productos primarios; US$ 3.344 millones fueron MOA; US$ 2.418 MOI y US$ 1.406 millones combustibles y energía.
Los diez principales
Además del carbonato de litio, los otros nueve principales productos que completaron la lista de los diez más exportados por Argentina en junio de 2026 (los cuales en conjunto representaron el 56,8% del total exportado a nivel nacional) fueron:
Aceites crudos de petróleo, que lideraron la lista con un valor de US$ 918 millones.
Harina y pellets de la extracción del aceite de soja, con despachos por US$ 874 millones.
Aceite de soja en bruto (incluso desgomado), con ventas por US$ 769 millones.
Maíz en grano (excluido para siembra), con un monto de US$ 639 millones.
Vehículos automóviles para transporte de mercancías (con motor de émbolo, de encendido por compresión), que alcanzaron los US$ 463 millones.
El Indec añade en la lista (sin detallar cifras) Oro para uso no monetario (en formas en bruto, excluido en polvo, de aleación dorada o bullón dorado); Carne bovina congelada y deshuesada; Aceite de girasol en bruto y Porotos de soja (incluso quebrantados, excluidos para siembra).
La estrategia nacional
Con el RIGI apuntalando energía y minería, Economía proyecta que la balanza de solo esos dos rubros le deje al país un superávit de US$ 21 mil millones el año próximo para ir escalando hasta US$ 75 mil millones en 2035.
La UIA viene reclamando ante Economía por alta presión impositiva, atraso cambiario y dificultad para competir con importaciones. Centrado en su objetivo declarado, al que le ha añadido el del Súper Rigi, el gobierno coincidió en la necesidad de reducir el “costo argentino” (tributario, financiero, laboral y logístico).
La Casa Rosada destacó la importancia de seguir bajando impuestos nacionales y que provincias y municipios acompañen reduciendo Ingresos Brutos y tasas (que considera la mayor carga en la cadena productiva).
La estrategia oficial es desarrollar el mercado de capitales para bajar el costo financiero (baja de tasas), mientras espera que la reforma laboral alienten la ocupación formal. Pero con la mira en los números de minería, energía y eventualmente de la llegada de data centers, la respuesta oficial no prevé cambios rápidos en la política cambiaria para mejorar el perfil productivo de las fábricas.