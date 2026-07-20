Se brindaron este lunes los datos oficiales del comercio exterior de bienes de Argentina para junio de 2026, sosteniendo una de las noticias económicas de las cuáles el gobierno nacional se muestra orgulloso.
Las exportaciones argentinas subieron 24,5% interanual, sosteniendo el superávit en la balanza comercial
El saldo a favor es de de USD 2.194 millones. Las importaciones se incrementaron 7,3% en comparativa con los valores de junio de 2025.
Según el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), las exportaciones subieron 24,5% a nivel interanual y las importaciones lo hicieron en 7,3%. Con estos valores, la balanza comercial arrojó un superávit de 2.194 millones de dólares.
En detalle
En el primer semestre de 2026, la exportación de bienes subió 24,4% interanual y la importación bajó 3,9%. En base a estas cifras, la balanza arrojó un saldo de 13.923 millones de dólares.
El sector exportador estuvo fuertemente liderado por los productos procesados del campo. La categoría mayoritaria fueron las Manufacturas de origen agropecuario, la se consolidó como el principal motor exportador, alcanzando 3.344 millones de USD, lo que representa el 36,9% del total de los envíos, con un sólido crecimiento interanual del 31,6%.
Manufacturas de origen industrial ocuparon el segundo lugar con 2.418 millones de USD y una participación del 26,7%, mostrando un incremento del 31,4%. Los productos primarios sumaron 1.886 millones de USD, abarcando el 20,8% del total exportado, con una leve suba del 3,6%.
Por el lado de las compras al exterior, la demanda de insumos productivos acaparó la mayor parte del presupuesto. La categoría mayoritaria fue la de Bienes intermedios. Fue el uso económico predominante con 2.344 millones de USD, acaparando un 34,2% de todas las importaciones y creciendo un 9,5% interanual.
Los Bienes de capital registraron 1.119 millones de USD (16,3% de participación), reflejando una caída del -8,0%. Las Piezas y accesorios para bienes de capital alcanzaron los 1.094 millones de USD (15,9% de participación), cayendo también un -9,4%.
Luego siguen los Bienes de consumo, que reportaron 923 millones de USD (13,4% de participación) y un leve incremento del 3,3%.
Cuáles fueron los principales socios comerciales
Brasil lidera el ranking con 1.176 millones de USD, experimentando un incremento interanual del 9,1%.
China ocupa el segundo lugar con 943 millones de USD, registrando una suba del 8,1%. Estados Unidos se ubica en la tercera posición con 865 millones de USD, mostrando un importante crecimiento del 22,8%.
India se posiciona en cuarto lugar con 703 millones de USD. Resalta notablemente por ser el mercado con mayor dinamismo y crecimiento interanual, con un salto exponencial del 147,7%.
Chile se encuentra en el quinto puesto con 621 millones de USD, manteniendo un crecimiento moderado del 4,7%.
Al contrastar las exportaciones con las importaciones registradas para el mismo periodo, los socios comerciales muestran dos comportamientos claramente diferenciados respecto a su saldo de balanza comercial.
Hay un primer grupo con balanza comercial superavitaria dentro de los principales socios: India, Chile y Estados Unidos.
India es el país que arroja el superávit comercial más alto de todo el grupo, impulsado por compras muy bajas que totalizaron apenas 110 millones de USD (con un aumento del 7,0%). Esto generó una balanza comercial sumamente favorable de +593 millones de USD.
Chile consolida una posición marcadamente superavitaria. Las importaciones provenientes de este país fueron de sólo 80 millones de USD (a pesar de un incremento del 28,7%), propiciando un saldo positivo de +541 millones de USD.
Estados Unidos muestra el intercambio más equilibrado y simétrico de la muestra. Las importaciones alcanzaron los 834 millones de USD (mostrando un fuerte incremento del 37,6%), lo que permitió cerrar el mes con un saldo ligeramente a favor de +31 millones de USD.
El segundo grupo es el de los que cuentan con balanza comercial deficitaria: China, Paraguay y Brasil.
China se registra como el socio con el déficit más abultado del mes. Sus importaciones alcanzaron los 1.502 millones de USD (creciendo un 16,3%), lo que frente a sus exportaciones arrojó un saldo negativo de -558 millones de USD.
Paraguay presenta una brecha desfavorable considerable. Sus importaciones sumaron 444 millones de USD (con un alza del 33,3%), lo que resultó en un saldo deficitario de -282 millones de USD.
Con Brasil, a pesar de ser el principal destino de exportación, sus importaciones ascendieron a 1.417 millones de USD (a pesar de sufrir una severa contracción interanual del -16,2%). Esto dejó un saldo negativo de -241 millones de USD.