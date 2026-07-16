Costo de vida y familia

Criar a un hijo en la Argentina cuesta hasta $678.000 por mes, según el INDEC

El organismo oficial actualizó los valores de la canasta de crianza para junio de 2026. El costo total para el segmento de chicos de entre 6 y 12 años rozó los $680.000, mientras que el cuidado de bebés menores de un año demandó casi $530.000 mensuales entre bienes, servicios y horas de atención.