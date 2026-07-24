La actividad industrial argentina registró en junio de 2026 un nivel de producción similar al del mismo mes del año pasado, marcando un leve retroceso interanual del 0,1%. Con este resultado, el primer semestre del año cierra con una contracción acumulada del 0,7% respecto al mismo periodo de 2025, según el último informe de Indicadores de Coyuntura de FIEL
La industria nacional frenó su recuperación y cierra el primer semestre con una leve caída del 0,7%
De acuerdo a los datos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), la actividad fabril se mantuvo virtualmente estancada en la comparación interanual de junio, mientras que la medición desestacionalizada mostró una recaída que pone en duda la sostenibilidad de la mejora observada en meses previos.
En el marco de una economía con contrastes, el desempeño de la industria muestra una fuerte polarización entre los distintos sectores. En el extremo positivo, la refinación de petróleo lidera el crecimiento semestral con un avance del 9,4%, seguida por las industrias metálicas básicas (+5,5%) y el sector de alimentos y bebidas (+2,7%).
Este último sector alcanzó en junio un récord de producción para dicho mes, impulsado por la faena porcina y aviar, que compensaron la caída en la producción vacuna.
En la vereda opuesta, la industria automotriz continúa siendo el principal lastre del indicador. En el primer semestre, el sector acumuló un desplome del 18,6%, registrando en junio nuevas caídas en patentamientos, exportaciones y envíos de terminales a concesionarias.
Otros sectores con signo negativo en el acumulado anual incluyen a los cigarrillos (-5,2%), minerales no metálicos (-3,6%) y papel y celulosa (-2,3%).
Alertas en la medición desestacionalizada
Uno de los datos más preocupantes para el análisis de corto plazo es la caída del 1,7% en la medición desestacionalizada respecto a mayo.
Este retroceso borró la mejora que se venía acumulando desde febrero, debilitando las señales de una recuperación sostenida de la actividad fabril . Además, el segundo trimestre de 2026 cerró con una baja del 1,5% frente al primer trimestre, interrumpiendo el avance observado al inicio del año.
El informe destaca que, durante junio, algunos establecimientos fabriles (principalmente PyMEs) sufrieron cortes de suministro de gas debido a deficiencias en la infraestructura de transporte. Asimismo, los cambios regulatorios obligaron a grandes usuarios industriales a comprar gas directamente a comercializadores, enfrentando precios más elevados por el GNL.
Hacia adelante, el sector industrial mira con atención la implementación del Decreto 566/2026, anunciado a principios de julio, que establece un cronograma de reducción progresiva de derechos de exportación para diversos productos industriales, con el objetivo de eliminarlos totalmente hacia junio de 2027.
Datos oficiales a mayo
Cabe recordar que los últimos datos oficiales del INDEC sobre la industria argentina señalan que el Industrial Manufacturero (IPI) de mayo 2026 había registrado una caída interanual de -5,7% respecto a mayo 2025, con una variación mensual (desestacionalizada) del 0,4% respecto a abril. En el cumulado enero-mayo 2026, la medición oficial arrojó -3,1% interanual.
De las 16 divisiones que mide el Indec, 14 registraron caídas interanuales. Las mayores bajas se dieron en sectores como maquinaria y equipo, textiles, prendas de vestir, autopartes y vehículos.
Crecieron principalmente refinado de petróleo y tabaco. La industria viene de un período complicado: acumuló una fuerte caída en los últimos dos años (alrededor del -7,9% entre 2024-2025 según estimaciones privadas), una de las peores performances a nivel mundial.
A su vez el uso de la Capacidad Instalada (UCII) de mayo 2026 fue del 58,4% (inferior al 58,9% de mayo 2025). En abril había alcanzado 59,9% (leve mejora respecto a 2025). De esta manera el indicador se mantiene en niveles muy bajos (históricamente por debajo del 60% en varios meses recientes), lo que indica una importante capacidad ociosa en el sector.