Datos de junio

La industria nacional frenó su recuperación y cierra el primer semestre con una leve caída del 0,7%

De acuerdo a los datos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), la actividad fabril se mantuvo virtualmente estancada en la comparación interanual de junio, mientras que la medición desestacionalizada mostró una recaída que pone en duda la sostenibilidad de la mejora observada en meses previos.