La integración entre la infraestructura logística de Santa Fe y el desarrollo minero de San Juan dio un nuevo paso con la firma de un convenio de cooperación entre ambas provincias.
Puertos, industria y minería: Santa Fe y San Juan avanzan en un esquema de integración productiva
Santa Fe y San Juan firmaron un convenio de cooperación para potenciar la logística de las exportaciones mineras mediante el sistema portuario santafesino. En paralelo, la empresa santafesina RAFA S.A. fue adjudicada para participar en las obras del Proyecto Vicuña, uno de los desarrollos cupríferos más importantes a nivel mundial.
El acuerdo busca fortalecer las alternativas de exportación para la producción minera argentina mediante el uso del sistema portuario santafesino y promover la participación de empresas nacionales en la cadena de valor del sector.
La iniciativa se enmarca en el crecimiento que experimenta la minería del cobre en Argentina y en la necesidad de desarrollar una red logística que acompañe las inversiones previstas para los próximos años.
Los puertos santafesinos, una alternativa para las exportaciones
El convenio contempla el trabajo conjunto para evaluar y desarrollar corredores logísticos que permitan canalizar parte de la producción minera a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay y de los puertos ubicados en Santa Fe.
En ese sentido, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, destacó la importancia estratégica de la infraestructura portuaria santafesina para ampliar las opciones logísticas de la minería argentina.
Actualmente, una parte importante de las exportaciones de cobre se realiza a través de puertos chilenos, por lo que el desarrollo de nuevas alternativas permitiría diversificar las vías de salida hacia los mercados internacionales.
Una empresa santafesina participará del Proyecto Vicuña
En paralelo al acuerdo institucional, la empresa RAFA S.A., con plantas industriales en Capitán Bermúdez y Ricardone, fue adjudicada, junto a un consorcio internacional, para ejecutar parte de las obras del Proyecto Vicuña, en la provincia de San Juan.
La firma cuenta con más de 30 años de experiencia en ingeniería, fabricación y montaje de plantas industriales y desarrolla habitualmente trabajos para los sectores de energía, petróleo y gas.
Las tareas adjudicadas incluyen movimiento de suelos, fundaciones estructurales, montaje e instalaciones operativas del campamento del proyecto.
Uno de los mayores proyectos mineros del mundo
Desarrollado por las compañías Lundin Mining y BHP, el Proyecto Vicuña es considerado uno de los emprendimientos cupríferos más importantes en desarrollo a nivel global.
La iniciativa contempla una inversión inicial de 7.100 millones de dólares, una vida útil estimada superior a los 25 años y una producción proyectada de alrededor de 395.000 toneladas anuales de cobre, además de importantes volúmenes de oro y plata.
De acuerdo con la información difundida por las empresas, actualmente más del 95 % de los trabajadores vinculados al proyecto son argentinos.
Integración entre industria y logística
El acuerdo entre Santa Fe y San Juan busca aprovechar la capacidad industrial, logística y portuaria existente para acompañar el crecimiento de la actividad minera en el país.
Además de fortalecer la competitividad del sistema portuario santafesino, la iniciativa abre oportunidades para que empresas proveedoras de bienes y servicios participen en los nuevos proyectos mineros, especialmente en áreas vinculadas a la ingeniería, la metalmecánica, la energía y la construcción industrial.
La articulación entre infraestructura logística y capacidad industrial aparece así como uno de los ejes para acompañar el desarrollo de una actividad que prevé importantes inversiones y un crecimiento sostenido durante los próximos años.