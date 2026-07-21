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Puertos, industria y minería: Santa Fe y San Juan avanzan en un esquema de integración productiva

Santa Fe y San Juan firmaron un convenio de cooperación para potenciar la logística de las exportaciones mineras mediante el sistema portuario santafesino. En paralelo, la empresa santafesina RAFA S.A. fue adjudicada para participar en las obras del Proyecto Vicuña, uno de los desarrollos cupríferos más importantes a nivel mundial.