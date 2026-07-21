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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 21 de julio, en Argentina

En el Banco Nación, la divisa finalizó en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba del 0,33% y una brecha de $50 entre ambas puntas.

El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y recorrido opuesto entre el blue y el MEP.El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y recorrido opuesto entre el blue y el MEP.
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El dólar cerró con movimientos mixtos: en el Banco Nación terminó en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba de 0,33%.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 20 de julio

El MEP cerró en $1.513,76 y $1.514,20 con leves bajas, mientras que el blue avanzó 0,33% y finalizó en $1.515 para la compra y $1.535 para la venta.

12:05 / Mar. 21.07.2026

A cuánto llega el Riesgo País

El Riesgo País llegó a 417 este martes.

11:00 / Mar. 21.07.2026

Cotización del dólar blue, MEP y mayorista

Dólar blue: $1.520,00 para la compra / $1.540,00 para la venta.

Dólar MEP: $1.511,39 para la compra / $1.511,84 para la venta.

Dólar mayorista: $1.470,00 para la compra / $1.479,00 para la venta.

10:00 / Mar. 21.07.2026

Cotización del dólar en los bancos

Dólar Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta

Dólar Banco Supervielle: $1.389 compra / $1.439 venta

Dólar Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta

Dólar Banco Provincia: $1.450 compra / $1.500 venta

Dólar Banco Nación: $1.450 compra / $1.500 venta

Dólar Banco Bica: $1.446 compra / $1.505 venta

09:02 / Mar. 21.07.2026

Así cerró el dólar el lunes

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