El dólar cerró con movimientos mixtos: en el Banco Nación terminó en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba de 0,33%.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 21 de julio, en Argentina
En el Banco Nación, la divisa finalizó en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba del 0,33% y una brecha de $50 entre ambas puntas.
El MEP cerró en $1.513,76 y $1.514,20 con leves bajas, mientras que el blue avanzó 0,33% y finalizó en $1.515 para la compra y $1.535 para la venta.
Cotización del dólar blue, MEP y mayorista
Dólar blue: $1.520,00 para la compra / $1.540,00 para la venta.
Dólar MEP: $1.511,39 para la compra / $1.511,84 para la venta.
Dólar mayorista: $1.470,00 para la compra / $1.479,00 para la venta.
Cotización del dólar en los bancos
Dólar Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta
Dólar Banco Supervielle: $1.389 compra / $1.439 venta
Dólar Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta
Dólar Banco Provincia: $1.450 compra / $1.500 venta
Dólar Banco Nación: $1.450 compra / $1.500 venta
Dólar Banco Bica: $1.446 compra / $1.505 venta