El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y recorrido opuesto entre el blue y el MEP. El informal terminó en $1.515 para la compra y $1.535 para la venta, con una suba de 0,33%, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.513,76 y $1.514,20, con una leve baja porcentual.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 20 de julio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, estabilidad y faltantes, el blue subió y el MEP mostró una leve baja durante la jornada de este lunes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con suba de 0,33% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.450 y $1.500, también con alza de 0,33% y spread de $50.
En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.460 para la compra y $1.500 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $40. En ICBC, cerró en $1.440 y $1.500, con variación de 0,00% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.446 para la compra y $1.505 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $59.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró en $1.513,76 para la compra y $1.514,20 para la venta, con spread de $0,44. La variación mostrada fue una leve baja, con retrocesos de $0,65 y $0,07 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,33% y terminó en $1.515 para la compra y $1.535 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.