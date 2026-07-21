El Gobierno nacional oficializó la designación de Javier Lanari como nuevo director del Banco de la Nación Argentina (BNA), a través del Decreto 618/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo.
Javier Lanari fue designado director del Banco Nación
El Ejecutivo nacional oficializó la designación de Javier Lanari como director del Banco de la Nación Argentina. El nombramiento completa un período de ley que finalizará el 4 de febrero de 2028. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial este martes 21 de julio de 2026 y establece que el funcionario asumirá para completar un período de ley que se extenderá hasta febrero de 2028.
El nombramiento se produce en el marco de una modificación en la composición del directorio de la principal entidad bancaria pública del país. El decreto, fechado el 20 de julio, también formalizó la salida del abogado Gonzalo Pascual, cuya renuncia al cargo había sido presentada con anterioridad.
La designación de Lanari había sido establecida con fecha de inicio el 25 de junio de 2026, según consta en el decreto publicado por el Poder Ejecutivo. De esta manera, la norma oficializa su incorporación al directorio de la entidad y fija la duración restante del mandato que deberá completar.
El Gobierno aceptó la renuncia de Gonzalo Pascual
Uno de los puntos incluidos en el Decreto 618/2026 es la aceptación formal de la renuncia presentada por Gonzalo Pascual al cargo de director del Banco Nación.
De acuerdo con el texto oficial, la renuncia fue aceptada con fecha efectiva a partir del 31 de enero de 2026. El decreto también expresa el agradecimiento del Gobierno por los servicios prestados por Pascual durante el período en el que se desempeñó como integrante del directorio de la entidad bancaria.
La salida de Pascual dejó vacante un lugar dentro del directorio del Banco Nación que posteriormente fue ocupado por Lanari. El decreto establece que el nuevo director fue designado para completar el período de ley que finaliza el 4 de febrero de 2028.
La normativa no detalla en sus considerandos los motivos de la renuncia de Pascual ni brinda información adicional sobre las circunstancias que rodearon su salida. El texto se limita a aceptar formalmente su dimisión y a disponer el nuevo nombramiento.
El Banco Nación es una de las principales instituciones financieras de la Argentina y tiene un papel relevante tanto en el sistema bancario como en el financiamiento de empresas, productores y familias. Por esa razón, los cambios en su directorio forman parte de las decisiones institucionales que adopta el Poder Ejecutivo para la conducción de la entidad.
La designación de directores se encuentra contemplada en la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, aprobada por la Ley 21.799 y sus modificaciones. El decreto presidencial cita precisamente esa normativa como fundamento para realizar el cambio en la composición del directorio.
Quién es Javier Lanari y qué implica su designación
Con la publicación del decreto, Javier Lanari quedó formalmente designado como director del Banco Nación. El nombramiento tiene vigencia desde el 25 de junio de 2026, aunque fue oficializado mediante la publicación del Decreto 618/2026 en el Boletín Oficial del 21 de julio.
La decisión implica que Lanari ocupará una de las posiciones del directorio de la entidad durante el período restante del mandato correspondiente al cargo, que vence el 4 de febrero de 2028.
El decreto identifica al nuevo director como licenciado Javier Lanari y establece su incorporación para completar el período de ley. La norma no especifica en su articulado las funciones particulares que tendrá dentro del directorio ni asigna una responsabilidad específica adicional.
El directorio es el órgano encargado de la conducción de la institución dentro de las atribuciones que establece su Carta Orgánica. En ese ámbito se toman decisiones vinculadas con la orientación general de la entidad y con las políticas de funcionamiento del banco, de acuerdo con las competencias establecidas por la legislación vigente.
La designación de Lanari se suma así a los movimientos que el Gobierno nacional viene realizando en organismos y empresas bajo su órbita. En este caso, el cambio se concreta mediante un decreto firmado por el Presidente y el ministro de Economía, y queda formalmente registrado a través de su publicación en el Boletín Oficial.
Para los clientes del Banco Nación, el nombramiento no implica por sí mismo modificaciones inmediatas en la atención al público, las cuentas bancarias, los créditos o los servicios financieros que ofrece la entidad. Se trata de una decisión vinculada con la composición de sus autoridades y no de una medida que establezca cambios directos en las condiciones de los productos bancarios.
El decreto dispone además que la medida sea comunicada, publicada y remitida a la Dirección Nacional del Registro Oficial, como parte del procedimiento administrativo correspondiente. Con su publicación, la designación queda formalmente incorporada a la estructura institucional del Banco de la Nación Argentina.
De esta manera, el Gobierno nacional completó un lugar vacante en el directorio del Banco Nación y estableció que Javier Lanari ocupará el cargo hasta el vencimiento del período de ley, previsto para el 4 de febrero de 2028. La medida también deja asentada la salida formal de Gonzalo Pascual, cuya renuncia fue aceptada con efecto retroactivo al 31 de enero de 2026.