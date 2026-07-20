Medida sanitaria

ANMAT prohibió protectores solares: cómo identificar las marcas afectadas y qué hacer si tenés uno en tu casa

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió la comercialización y el uso de protectores solares de las marcas Karité, Kiss Beauty y Miss Vanesa por no contar con registro sanitario. Qué productos están alcanzados por la medida, cómo reconocerlos y qué recomendaciones seguir para comprar protectores solares seguros.