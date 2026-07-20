La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de varios protectores solares de origen extranjero que se ofrecían en el mercado argentino sin la correspondiente inscripción sanitaria.
ANMAT prohibió protectores solares: cómo identificar las marcas afectadas y qué hacer si tenés uno en tu casa
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió la comercialización y el uso de protectores solares de las marcas Karité, Kiss Beauty y Miss Vanesa por no contar con registro sanitario. Qué productos están alcanzados por la medida, cómo reconocerlos y qué recomendaciones seguir para comprar protectores solares seguros.
La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 4300/2026, también alcanza a todos los productos cosméticos de esas marcas hasta que regularicen su situación. El objetivo es proteger a los consumidores frente a productos cuya calidad, composición y trazabilidad no pudieron ser verificadas.
¿Qué protectores solares prohibió la ANMAT y por qué?
La decisión surgió luego de inspecciones realizadas por personal de ANMAT en distintos comercios de la Ciudad de Buenos Aires. Durante los controles, los inspectores detectaron protectores solares sin inscripción sanitaria y sin documentación que acreditara su origen o importación legal.
Además, al consultar la base oficial del organismo, comprobaron que ninguno de los productos figuraba registrado.
Los productos específicamente alcanzados por la disposición son:
COLLAGEN – Nourish Skin UV Protective SPF60++ Sunscreen Serum, marca Karité, contenido de 60 ml.
Sunscreen Cream SPF50, marca Kiss Beauty, contenido de 65 ml.
ANTHELIOS XL 50+ SPF, marca Miss Vanesa, contenido de 150 ml.
La prohibición también incluye cualquier otro cosmético comercializado bajo las marcas Karité, Kiss Beauty y Miss Vanesa, independientemente de su presentación, hasta tanto regularicen su inscripción sanitaria.
Según explicó ANMAT, no es posible garantizar que estos productos hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni que sus ingredientes cumplan con la normativa vigente. Tampoco pudo verificarse que hayan ingresado al país a través de importadores habilitados.
Cómo saber si un protector solar es seguro antes de comprarlo
La disposición también sirve como recordatorio de una recomendación que los especialistas repiten cada temporada de verano: no todos los protectores solares que se ofrecen en comercios o por internet cuentan con autorización para venderse en Argentina.
Antes de comprar uno, conviene verificar algunos datos básicos en el envase:
Que tenga número de inscripción sanitaria de ANMAT.
Que identifique claramente al fabricante o importador habilitado.
Que incluya lote, fecha de elaboración y vencimiento.
Que el etiquetado esté completo y en español.
Que haya sido adquirido en farmacias, perfumerías o comercios habilitados.
Si el producto carece de alguno de estos datos, presenta errores de impresión, tiene etiquetas superpuestas o promete niveles de protección poco habituales sin respaldo, es recomendable no utilizarlo.
También es aconsejable desconfiar de cosméticos vendidos exclusivamente por redes sociales o plataformas digitales cuando el vendedor no pueda acreditar el origen del producto.
¿Qué hacer si compraste uno de los protectores prohibidos?
Si el protector solar que tenés coincide con alguno de los productos incluidos en la disposición de ANMAT, la recomendación es dejar de utilizarlo.
Luego es conveniente:
conservar el envase para identificar el lote y la marca;
evitar regalarlo o revenderlo;
consultar al comercio donde fue adquirido sobre la posibilidad de realizar un cambio o devolución;
informar la situación a las autoridades sanitarias si se detecta su venta luego de la prohibición.
En caso de haber presentado alguna reacción en la piel tras utilizar el producto, es importante consultar a un profesional de la salud y comunicar el episodio a través de los canales oficiales de farmacovigilancia o cosmetovigilancia.
Una medida que busca prevenir riesgos para la salud
La legislación argentina establece que todos los productos cosméticos deben estar registrados ante ANMAT y ser elaborados o importados por establecimientos habilitados. Ese proceso permite verificar aspectos vinculados con la seguridad, la composición y el cumplimiento de las normas sanitarias.
Cuando un producto no cumple esos requisitos, el organismo puede ordenar su retiro preventivo del mercado para reducir riesgos para la población. En este caso, la medida alcanza tanto a los protectores solares identificados durante las inspecciones como a cualquier otro cosmético comercializado bajo las mismas marcas hasta que regularicen su situación.
Para los consumidores, la principal recomendación es revisar siempre el etiquetado antes de comprar un protector solar, elegir comercios habilitados y mantenerse atentos a las alertas publicadas por ANMAT. De esa manera, además de proteger la piel frente a la radiación ultravioleta, también se reduce el riesgo de utilizar productos cuya calidad y seguridad no fueron certificadas.