Anmat

Se prohibió la venta de mascarillas faciales y una máscara de manos por no contar con registro sanitario

La medida alcanza a cinco productos cosméticos de las marcas USHAS, FAYANKOU, KAKAZIYAN y CHOVEMOAR, además de cualquier otro artículo de esas firmas que no esté regularizado. El organismo advirtió que no puede garantizar su seguridad, calidad ni origen.