El Gobierno nacional oficializó una nueva modificación del Presupuesto 2026 que contempla un incremento de los recursos destinados a las universidades nacionales.
El Gobierno aumentó las partidas para las universidades en una nueva modificación del Presupuesto
El Ejecutivo dispuso una ampliación de partidas para las universidades nacionales mediante un DNU que modifica el Presupuesto 2026. La medida busca garantizar su funcionamiento.
La decisión fue instrumentada mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete: Diego Santilli, Pablo Quirno, Carlos Presti, Luis Caputo, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.
Incorpora refuerzos presupuestarios para más de un centenar de programas estatales. Entre ellos figura el financiamiento del sistema universitario público.
La actualización presupuestaria quedó plasmada en la normativa publicada este jueves en el Boletín Oficial. Según los fundamentos del decreto, el objetivo es asegurar la continuidad de servicios considerados esenciales y atender mayores necesidades de funcionamiento, salarios, equipamiento y transferencias de distintas áreas del Estado, entre ellas las universidades nacionales.
El DNU también incorpora una ampliación general del gasto público superior a los cuatro billones de pesos. Esa reestructuración incluye modificaciones en distintas jurisdicciones de la administración nacional y se financia, en parte, con mayores recursos derivados de utilidades transferidas por el Banco Central y el Banco de la Nación Argentina, de acuerdo con los fundamentos de la medida.
Para funcionamiento
La decisión representa un alivio para las universidades nacionales, que durante los últimos meses habían advertido sobre las dificultades para afrontar gastos corrientes y sostener el normal desarrollo de las actividades académicas. El incremento presupuestario busca fortalecer las partidas destinadas al funcionamiento de esas instituciones dentro del ejercicio fiscal vigente.
En los considerandos del decreto se señala que la adecuación presupuestaria responde a la necesidad de garantizar la prestación de servicios públicos y atender compromisos que surgieron durante la ejecución del presupuesto. El Gobierno sostiene que la actualización permitirá afrontar obligaciones que no estaban contempladas cuando se aprobó la ley presupuestaria.
La modificación alcanza además a otros programas vinculados con jubilaciones, becas educativas, transferencias a provincias, deuda pública y diferentes organismos nacionales. También se incorporan refuerzos para áreas específicas de la administración central y empresas estatales, dentro del mismo esquema de reasignación de recursos aprobado por el Poder Ejecutivo.
Un decreto con múltiples cambios
Además del aumento para las universidades, el DNU incluye otras modificaciones que despertaron atención política. Entre ellas figura un refuerzo de partidas para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), junto con cambios presupuestarios distribuidos entre numerosos organismos nacionales y programas de distintas jurisdicciones.
Especialistas en materia presupuestaria destacaron que una de las principales novedades de la norma es la incorporación de nuevos recursos provenientes de utilidades distribuidas por el Banco Central, además de fondos del Banco Nación.
Esos ingresos no habían sido contemplados originalmente en el presupuesto aprobado por el Congreso y ahora permiten financiar parte de la ampliación del gasto autorizada por el Ejecutivo.
La actualización presupuestaria se produce en un contexto en el que el financiamiento universitario continúa siendo uno de los temas centrales de la agenda educativa y política argentina.
Con esta decisión, el Gobierno incorpora mayores recursos para las casas de altos estudios dentro de una reestructuración más amplia del Presupuesto 2026, cuyos efectos comenzarán a reflejarse en la ejecución de las partidas durante los próximos meses.
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