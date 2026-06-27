Medida con impacto económico y político

Universidades: el fallo de la Corte Suprema abre un nuevo escenario

En un mismo acto rechazó dos planteos del Gobierno: la recusación de sus miembros y el recurso extraordinario contra la cautelar que ordena aplicar los artículos de la ley de Financiamiento Universitario referidos a sueldos y becas. Ahora resta el pronunciamiento sobre la cuestión de fondo.