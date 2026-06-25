“Un paso importante”, dijo Tarabella

Universidad: la Corte Suprema dejó firme la cautelar sobre aumento de salarios y becas

El máximo tribunal desestimó un recurso del Poder Ejecutivo y mantuvo vigente la medida cautelar que exige cumplir con la Ley de Financiamiento. La rectora de la UNL valoró la resolución como un logro de la movilización social, aunque recordó que el litigio continúa.