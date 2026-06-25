Un fallo de la Corte Suprema -firmado este 25 de junio- dejó firme la medida cautelar que ordena al Estado nacional a actualizar los salarios docentes y no docentes y aumentar el presupuesto para becas previsto en la ley de financiamiento universitario aprobada en el Congreso de la Nación en agosto de 2025. Aunque no resolvió la cuestión de fondo sobre la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, “es un paso muy importante”, consideró la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella.
Universidad: la Corte Suprema dejó firme la cautelar sobre aumento de salarios y becas
El máximo tribunal desestimó un recurso del Poder Ejecutivo y mantuvo vigente la medida cautelar que exige cumplir con la Ley de Financiamiento. La rectora de la UNL valoró la resolución como un logro de la movilización social, aunque recordó que el litigio continúa.
La Corte Suprema de Justicia desestimó la queja presentada por el Poder Ejecutivo Nacional en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otros contra el Estado por el Decreto 759/25. El argumento de la Corte fue técnico: desestimó el recurso porque no se dirigía contra una “sentencia definitiva o equiparable”.
Este jueves por la tarde, al finalizar la sesión del Consejo Superior de la UNL, Tarabella sostuvo -en declaraciones a medios de la universidad- que la decisión del máximo tribunal “deja firme la medida cautelar, es decir, los fallos anteriores donde se obliga al Ejecutivo a actuar con relación a los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Esto refiere a los salarios docentes y no docentes y a las becas".
La rectora recordó que la judicialización fue impulsada inicialmente por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y luego acompañada por los gremios docentes y no docentes. “Hemos tenido fallos en primera y segunda instancia a favor de las peticiones que estábamos realizando nosotros, fundamentalmente para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación el año pasado”, señaló.
Para Tarabella, la resolución representa "un paso muy importante" para el sistema universitario. "Es producto de un trabajo articulado entre todos los actores que formamos parte de la universidad: rectores y rectoras, docentes, no docentes y estudiantes, pero fundamentalmente del acompañamiento que hemos recibido de la sociedad argentina, que sigue confiando en la universidad pública como una herramienta potente de transformación social", afirmó.
"Aún falta mucho"
No obstante, aclaró que "aún falta mucho porque el tema de fondo todavía no se ha resuelto, que es la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Usando una metáfora futbolística, estamos jugando un partido que está siendo favorable, pero el campeonato o el torneo todavía es más largo", graficó.
Cabe recordar que hace pocas semanas, el Gobierno había firmado un acuerdo con los rectores y gremios por un aumento salarial del 24,33% y una suba solo en las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, la ley que ahora la Corte manda a cumplir es más amplia.
En resumidas cuentas, el debate sigue abierto porque esta decisión de la Corte es sobre una medida cautelar. La cuestión de fondo -es decir, si el decreto del presidente Javier Milei que suspendió la ejecución de la ley es inconstitucional o no- todavía debe ser resuelta por el juez de primera instancia, Martín Cormick.
Un proceso abierto
Para el sistema universitario, la decisión representa un avance importante porque la Corte podría haber demorado el tratamiento del caso o haber fallado en sentido contrario. No obstante, el litigio continúa y todavía resta una definición sobre el fondo de la cuestión.
En ese sentido, Tarabella destacó que el reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y las universidades, que permitió reabrir las paritarias y otorgar recomposiciones salariales, también fue resultado de la movilización del sistema universitario.
"Después de la cuarta Marcha Federal Universitaria se abrieron los canales de conversación y entendimiento que estábamos solicitando. Hubo un acuerdo, se abrieron las paritarias y se acordó un aumento salarial para docentes y no docentes, además de incrementos para becas, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios", repasó.
La rectora recordó además que el martes pasado el CIN había presentado un pedido de pronto despacho para que la Corte resolviera el planteo. "Nunca pensamos que a las 48 horas de haberse presentado esto ya el fallo se iba a manifestar de esta forma", admitió.
Finalmente, insistió en que "la lucha no se abandona, todo lo contrario, hay que seguir".