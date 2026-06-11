El Gobierno nacional presentó una nueva propuesta salarial para docentes y no docentes de universidades públicas, que contempla una recomposición total del 24,33%, distribuida en un 21,33% para junio y un 3% adicional en octubre.
La UNL consideró “un paso importante” la oferta de Nación para universidades
La rectora Laura Tarabella valoró la reapertura de las paritarias, destacó el regreso del diálogo con el Gobierno y ratificó el reclamo por el financiamiento del sistema público de educación superior.
El acuerdo también prevé una cláusula de revisión en un plazo máximo de tres meses, una garantía salarial mínima para docentes, un incremento del 20% en gastos de funcionamiento y más fondos para hospitales universitarios y Becas Manuel Belgrano.
En este contexto, la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella, valoró en diálogo con CyD Litoral el acercamiento entre el Ejecutivo y el sistema universitario, aunque aclaró que el reclamo por el financiamiento de las universidades continúa vigente.
“Se abrió un canal de diálogo”
Tarabella consideró que la reapertura de las negociaciones representa un avance luego de meses de tensiones y falta de consenso. “Hemos dado un paso importante. Nosotros veníamos solicitando y reclamando fuertemente que se abran los canales de diálogo y de conversación”, afirmó.
La rectora explicó que, si bien existieron encuentros previos, las universidades mantuvieron una postura firme respecto a la ley de financiamiento universitario. “Había algunas cuestiones que no íbamos a aceptar, que es renunciar a la implementación de la ley de financiamiento universitario, cuestión que sigue firme en nuestro reclamo”, sostuvo.
Asimismo, remarcó que uno de los avances más significativos fue el restablecimiento de las negociaciones salariales: “No es un dato menor porque es algo que las gremiales docentes y no docentes estaban justamente poniendo de manifiesto, porque hasta ahora las paritarias no estaban funcionando”.
Qué incluye la propuesta
La titular de la UNL detalló que el acuerdo firmado contempla mejoras económicas tanto para trabajadores universitarios como para el funcionamiento de las instituciones. “Se firmó un acta general donde están los acuerdos a los cuales se arriban, que tienen que ver por un lado con un incremento salarial y una recomposición de los salarios en dos tramos”, explicó.
Según precisó, el 21,33% impactará sobre los salarios de junio, mientras que el 3% restante se aplicará en octubre tomando como base los haberes de septiembre.
Además, destacó el refuerzo presupuestario para las universidades: “Hay un 20% de incremento para los gastos de funcionamiento de las universidades, también un apoyo importante de recursos para los hospitales universitarios”.
En cuanto a las becas, subrayó la actualización prevista para las Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes universitarios: “Es una categoría que está dirigida especialmente para nuestros estudiantes”.
El paro docente, bajo decisión gremial
Tarabella aclaró que la continuidad o no de las medidas de fuerza anunciadas para la próxima semana dependerá exclusivamente de los gremios docentes.
“Ahora son las gremiales docentes las que van a discutir qué es lo que sucede, sobre todo con las medidas de fuerza que se han anunciado previamente y que se llevarían a cabo la semana que viene”, indicó.
En ese sentido, recordó que los rectores no forman parte de las decisiones paritarias: “Eso excede a las decisiones de los rectores y las rectoras. Las gremiales docentes tienen sus propias dinámicas”.
Por último, insistió en que el acuerdo alcanzado representa un alivio, aunque no resuelve el conflicto de fondo. “No es todo lo que nosotros veníamos solicitando, pero es un camino de entendimiento. En un contexto complejo donde no existía el diálogo, que esos canales de conversación se habiliten y que se logre un acuerdo es un paso importante y seguimos”, concluyó.
El reclamo judicial continúa
La rectora también ratificó que las universidades mantendrán el reclamo judicial para exigir la aplicación de la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso.
“No retiramos para nada la demanda, todo lo contrario. Con mucha potencia seguimos exigiendo el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario porque consideramos que es justo”, expresó.
Finalmente, manifestó expectativas sobre una pronta definición judicial: “Esperamos que la Justicia pueda dar una respuesta y que esa respuesta sea en consonancia con los reclamos de las universidades”.