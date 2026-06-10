El Gobierno nacional formalizó este martes una nueva propuesta salarial para los trabajadores de las universidades públicas, en el marco de las negociaciones paritarias que mantienen la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y 6 organizaciones gremiales docentes y no docentes. Este jueves, en una plenaria, se conocerá si el gremio con injerencia en la UNL acepta el aumento o continúa con las medidas de fuerza previstas del martes 16 al sábado 20 de junio.
Nación puso sobre la mesa una recomposición salarial y más fondos para las universidades
La propuesta representa un aumento salarial del 24,33% (21,33% para junio y un 3% adicional en octubre). También un refuerzo para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y una mejora en becas. El gremio con injerencia en la UNL someterá la oferta a votación este jueves y definirá si levanta o no las medidas de fuerza.
La oferta quedó plasmada en dos actas: una general, que contempla aspectos salariales y presupuestarios para el sistema universitario, y otra correspondiente específicamente a la paritaria nacional docente universitaria.
En materia salarial, la propuesta establece un incremento del 24,33%. El mismo sería otorgado de la siguiente manera: un 21,33% para los haberes de junio de 2026, calculado sobre el sueldo básico de mayo. Ese porcentaje se incorporará también al medio aguinaldo de junio e incluye la recuperación de lo perdido durante 2025 y los primeros meses de 2026 hasta mayo, además de un 7% a cuenta de la recomposición pendiente de 2024.
A ello se suma un aumento adicional del 3% en octubre, sobre el básico de septiembre de 2026, también a cuenta de la pérdida salarial acumulada en 2024.
El acta también contempla una nueva convocatoria a paritarias dentro de un plazo máximo de tres meses para revisar la evolución de los salarios en función de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y continuar discutiendo la recuperación del poder adquisitivo perdido durante 2024.
Asimismo, se acordó que las reuniones paritarias tendrán una periodicidad que no podrá superar los tres meses calendario.
Garantía salarial
En tanto, en el acta paritaria propiamente dicha, la propuesta incorpora -además- una garantía salarial mínima para los docentes universitarios a partir de junio de 2026. De aceptarse el acuerdo, ningún docente podrá percibir una remuneración bruta inferior a 1.497.941,97 pesos en cargos de dedicación exclusiva, 748.970,98 pesos en cargos semiexclusivos y 374.485,49 pesos en cargos simples.
Las partes también fijaron un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre, fecha en la que volverán a reunirse para discutir la actualización de esos salarios de referencia según la variación acumulada del IPC informada por el Indec y continuar el debate sobre la recomposición correspondiente al desfasaje salarial de 2024.
Otro de los puntos acordados es la reactivación, en un plazo no mayor a 45 días, de la comisión de seguimiento y aplicación del nomenclador y de los adicionales salariales para docentes preuniversitarios, con el objetivo de analizar pérdidas y distorsiones salariales.
Asimismo, las entidades gremiales podrán presentar proyectos para utilizar los fondos destinados a programas de capacitación gratuita para docentes, orientados a estudios de posgrado, actualización y perfeccionamiento profesional.
Más fondos para universidades y becas
En el plano presupuestario, el Poder Ejecutivo se comprometió -con los rectores del CIN- a incrementar en un 20% los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales desde junio de 2026.
También anunció una ampliación de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios durante el corriente año y una actualización del 50% en el monto de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio.
El acuerdo además garantiza la continuidad de los fondos destinados a capacitación de las organizaciones gremiales docentes y no docentes, al tiempo que ratifica la obligación de las universidades nacionales de rendir los recursos asignados de acuerdo con la normativa vigente.
¿Qué pasará con el próximo paro?
La Conadu Histórica -de la cual Adul es uno de sus sindicatos de base- informó mediante un comunicado que recibió formalmente la propuesta del Gobierno y aclaró que, fiel a su mecanismo de consulta interna, la decisión será sometida a consideración de sus afiliados antes de comunicar una respuesta oficial a la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
"Como siempre, nuestra federación consulta a sus bases y convoca a su máximo órgano deliberativo y resolutivo", indicó el comunicado. En ese marco, la organización convocó a un Congreso Extraordinario virtual para este jueves, a las 8 horas. Allí se analizará la oferta y se definirá la postura definitiva.
Según adelantó la federación, el Congreso resolverá si acepta y levanta la medida de fuerza prevista para la semana que viene o bien rechaza y sigue adelante con el paro previsto. La decisión será clave para determinar si el conflicto universitario ingresa en una etapa de distensión o si continúan las medidas de fuerza.
Aceptación
En cambio, otras federaciones universitarias como la Fagdut, que nuclea a docentes de las tecnológicas, fueron a la paritaria con un pre acuerdo. "Lo entendemos como un ajuste a cuenta de todo lo que nos deben a los trabajadores universitarios", remarcó un dirigente de ese gremio, y destacó: "No lo hubiéramos logrado si no fuera por las medidas de fuerza y de visibilización, y por las marchas federales universitarias".
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