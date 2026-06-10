En paritarias

Nación puso sobre la mesa una recomposición salarial y más fondos para las universidades

La propuesta representa un aumento salarial del 24,33% (21,33% para junio y un 3% adicional en octubre). También un refuerzo para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y una mejora en becas. El gremio con injerencia en la UNL someterá la oferta a votación este jueves y definirá si levanta o no las medidas de fuerza.